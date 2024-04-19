В Украине стартовала регистрация выпускников колледжей на бакалаврское ЕПВИ

В Украине началась регистрация поступающих на бакалавриат, которые желают сдать бакалаврское единственное профессиональное вступительное испытание. Она продлится до 30 апреля, также предусмотрен дополнительный период.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Освіта.юа.
Сдать бакалаврское единственное профессиональное вступительное испытание (ИПВИ) могут поступающие, которые имеют дипломы младшего специалиста, профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра, или же получат их в этом году.
Этот экзамен предусмотрен для поступающих, которые будут продолжать обучение по специальностям отраслей:
Выпускники колледжей смогут сдать профессиональное вступительное испытание по двум предметам: аграрным наукам или экономике и управлению.
Отметим, что для таких поступающих в формуле расчета конкурсного балла, кроме балла ВНО/НМТ, будет использован балл БЕПВИ в случае регистрации поступающего для его прохождения.
Регистрация для участия в бакалаврском ЕПВИ будет проходить с 19 по 30 апреля.
Если поступающие пропустят основную сессию, то смогут зарегистрироваться во время дополнительного периода, он продлится с 10 по 14 июня.
Регистрацию на участие в БЕПВИ проводят в приемных комиссиях заведений высшего образования. Регистрацию можно осуществить и дистанционно, но для этого нужно придерживаться четко определенного алгоритма.
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