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В Украине стартовала регистрация выпускников колледжей на бакалаврское ЕПВИ

Что нужно знать о регистрации на ЕФОВ (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Украине началась регистрация поступающих на бакалавриат, которые желают сдать бакалаврское единственное профессиональное вступительное испытание. Она продлится до 30 апреля, также предусмотрен дополнительный период.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Освіта.юа.

Что нужно знать о регистрации

Сдать бакалаврское единственное профессиональное вступительное испытание (ИПВИ) могут поступающие, которые имеют дипломы младшего специалиста, профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра, или же получат их в этом году.

Этот экзамен предусмотрен для поступающих, которые будут продолжать обучение по специальностям отраслей:

  • 07 "Управление и администрирование"
  • 20 "Аграрные науки и продовольствие"
  • 28 "Публичное управление и администрирование"
  • 028 "Менеджмент социокультурной деятельности"
  • 051 "Экономика"

Выпускники колледжей смогут сдать профессиональное вступительное испытание по двум предметам: аграрным наукам или экономике и управлению.

Отметим, что для таких поступающих в формуле расчета конкурсного балла, кроме балла ВНО/НМТ, будет использован балл БЕПВИ в случае регистрации поступающего для его прохождения.

Сколько будет продолжаться регистрация

Регистрация для участия в бакалаврском ЕПВИ будет проходить с 19 по 30 апреля.

Если поступающие пропустят основную сессию, то смогут зарегистрироваться во время дополнительного периода, он продлится с 10 по 14 июня.

Регистрацию на участие в БЕПВИ проводят в приемных комиссиях заведений высшего образования. Регистрацию можно осуществить и дистанционно, но для этого нужно придерживаться четко определенного алгоритма.

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