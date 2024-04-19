В Украине стартовала регистрация выпускников колледжей на бакалаврское ЕПВИ

Что нужно знать о регистрации

Сдать бакалаврское единственное профессиональное вступительное испытание (ИПВИ) могут поступающие, которые имеют дипломы младшего специалиста, профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра, или же получат их в этом году.

Этот экзамен предусмотрен для поступающих, которые будут продолжать обучение по специальностям отраслей:

07 "Управление и администрирование"

20 "Аграрные науки и продовольствие"

28 "Публичное управление и администрирование"

028 "Менеджмент социокультурной деятельности"

051 "Экономика"

Выпускники колледжей смогут сдать профессиональное вступительное испытание по двум предметам: аграрным наукам или экономике и управлению.

Отметим, что для таких поступающих в формуле расчета конкурсного балла, кроме балла ВНО/НМТ, будет использован балл БЕПВИ в случае регистрации поступающего для его прохождения.

Сколько будет продолжаться регистрация

Регистрация для участия в бакалаврском ЕПВИ будет проходить с 19 по 30 апреля.

Если поступающие пропустят основную сессию, то смогут зарегистрироваться во время дополнительного периода, он продлится с 10 по 14 июня.

Регистрацию на участие в БЕПВИ проводят в приемных комиссиях заведений высшего образования. Регистрацию можно осуществить и дистанционно, но для этого нужно придерживаться четко определенного алгоритма.