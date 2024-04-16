Для реєстрації на НМТ нададуть додатковий період: дати

Вступники, які не змогли зареєструватись на НМТ під час основного періоду, зможуть це зробити з 10 до 15 травня. Відповідні дати затверджені календарним планом проведення національного мультипредметного тесту.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Освіта.юа .

Реєстрація на НМТ

Зареєструватись на НМТ зможуть ті вступники, які реєструвалися в основний період, але отримали відмову від регіонального центру оцінювання якості освіти.

У додатковий період зможуть зареєструватись на НМТ також ті, хто не зміг це зробити під час основного періоду з поважних причин.

Також реєстрація з 10 до 15 травня передбачена для осіб, які за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах.

Як зареєструватись на НМТ

Для реєстрації вступники мають створити персональний електронний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, завантажити до нього необхідні документи, внести інформацію про себе та обрати предмет за вибором, який складатимуть під час іспиту.

Нагадаємо, що оновна реєстрація проходила з 14 березня і до 11 квітня, також можна було внести зміни у дані до 15 квітня.

Як проходитиме тестування

Основна сесія НМТ почнеться 14 травня і триватиме до 25 червня. Додаткова сесія буде тривати до 19 липня.

Учасники НМТ складатимуть тестування з чотирьох предметів в один день у визначеному ТЕЦ протягом 240 хвилин. На кожен предмет передбачено 60 хвилин, після складання перших двох обов’язкових предметів (української мови та математики) передбачено перерву 20 хвилин.

Нагадаємо, що три предмети для складання є обов'язковими - українська мова, математика та історія України, четвертий - за вибором.