ua en ru
Пн, 08 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НМТ можна буде здати за кордоном: в яких країнах

Україна, Понеділок 08 квітня 2024 03:58
UA EN RU
НМТ можна буде здати за кордоном: в яких країнах Фото: мультитест можна здати поза межами України (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Цьогоріч національний мультипредметний тест буде проведений також поза межами України. Тимчасові екзаменаційні центри за кордоном створять у 57 містах 32 країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства освіти та науки України.

За даними міністерства, тестування проводитимуть у спеціально обладнаних центрах, де з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, підготовлені Українським центром оцінювання якості освіти.

Зокрема, основна сесія НМТ за кордоном відбудеться в таких країнах:

  • Австрія,
  • Азербайджан,
  • Бельгія,
  • Болгарія,
  • Британія,
  • Грузія,
  • Данія,
  • Естонія,
  • Ірландія,
  • Іспанія,
  • Італія,
  • Канада,
  • Латвія,
  • Литва,
  • Люксембург,
  • Молдова,
  • Нідерланди,
  • Німеччина,
  • Норвегія,
  • Польща,
  • Португалія,
  • Румунія,
  • Словаччина,
  • США,
  • Туреччина,
  • Угорщина,
  • Фінляндія,
  • Франція,
  • Чехія,
  • Швейцарія,
  • Швеція.

"Кількість місць для участі в тестуванні за кордоном обмежена. Якщо усі місця в конкретному місті чи країні будуть зайняті, ця локація більше не буде доступною для вибору", - наголосили в міністерстві.

Водночас, за даними МОН, якщо ви обрали місце проведення, але знайшли зручнішу локацію, то до 15 квітня 2024 року у вас є можливість оновити вибір у персональному кабінеті.

Інтерактивну мапу країн можна знайти за посиланням.

Раніше ми писали про те, що зареєструватись на НМТ 2024 можна за допомогою "Дії".

До того ж, РБК-Україна повідомляло важливу інформацію для випускників, які хочуть вступати на творчі спеціальності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НМТ Студенти
NEWS
Зеленський: ситуація в Харкові дуже жорстка, шукаємо можливості дати більше захисту неба
Зеленський: ситуація в Харкові дуже жорстка, шукаємо можливості дати більше захисту неба
DAILY
Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС