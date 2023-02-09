В Україні реформують систему автострахування: як зростуть суми виплат

В Україні реформують систему автострахування, і законодавство про автоцивілку мають намір зробити відповідним нормам країн Європейського союзу. Нововведення передбачає, серед іншого, збільшення страхових виплат.

Відповідний законопроект №8300 ухвалено за основу у Верховній Раді, і попереду - друге читання.

Як зазначається у пояснювальній записці до проекту закону "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", метою законодавчої ініціативи є:

удосконалення системи обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ),

приведення норм законодавства щодо системи захисту постраждалих у ДТП у відповідність до чинних положень Директиви 2009/103/ЄС, включаючи поступове збільшення страхових сум до розмірів, встановлених у країнах Євросоюзу,

удосконалення механізмів відшкодування шкоди постраждалим особам,

розширення можливостей застосування електронних технологій при укладанні та виконанні договорів ОСЦПВ,

удосконалення та осучаснення підходів у побудові системи управління МТСБУ та державного нагляду за його діяльністю.

Як підвищуватимуть розміри страховки

Наразі ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю становить 320 тисяч гривень на одного потерпілого (незалежно від їх кількості), а за шкоду, заподіяну майну потерпілих - 160 тисяч гривень на одного потерпілого, але не більше 800 тисяч гривень на одну страхову подію.

Народні депутати пропонують збільшувати розміри страхових сум до розмірів, встановлених у країнах ЄС - поступово. Ось за таким механізмом:

Протягом 2 років після введення закону в дію пропонується поетапно збільшити ці суми за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю потерпілих осіб до 1 мільйона гривень на одного потерпілого,

пропонується поетапно збільшити ці суми за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю потерпілих осіб до 1 мільйона гривень на одного потерпілого, та 20 мільйонів гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих,

а за шкоду, заподіяну майну потерпілих - до 2 мільйонів гривень на один страховий випадок (незалежно від кількості постраждалих).

Протягом 4 років після року вступу України до ЄС - поетапно збільшити ці суми за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю потерпілих, до не менше 52 мільйонів гривень на одну постраждалу фізичну особу,

- поетапно збільшити ці суми за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю потерпілих, до не менше 52 мільйонів гривень на одну постраждалу фізичну особу, та 258 мільйонів гривень на один страховий випадок незалежно від кількості постраждалих осіб,

а за заподіяні майну потерпілих збитки - не менше 52 мільйонів гривень на один страховий випадок (незалежно від кількості постраждалих).

Що ще зміниться

Як зазначає одна з авторів законопроекту нардеп Ольга Василевська-Смаглюк, окрім поступового підвищення розмірів страхових виплат на рівень країн ЄС серед основних положень реформи системи автострахування також:

швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам замість страховиків-банкрутів за 60 днів (зараз це триває роки);

пряме врегулювання у всіх випадках ДТП без потерпілих - це дозволить потерпілому звертатися за страховою виплатою до свого страховика;

новий порядок розрахунку розміру страхової виплати без урахування зносу - у ТЗ, необхідному для відновлення;

дія страхового покриття за договором автоцивілки пошириться і на пасажирів транспортного засобу, який став винуватцем ДТП;

вільне ціноутворення полісів ОСЦПВ без держрегулювання;

скорочення строку розгляду заяв про здійснення страхової виплати з 90 до 60 днів від дня подання заяви;

затвердження вичерпного переліку документів, необхідних для отримання страхової виплати, а також переліку підстав для відмови у виплаті.

Додамо, що законопроект передбачає проведення реформи системи автострахування у 2023 році.