Как оформить полис автогражданки: инструкция НБУ

Внутренний договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, который действует исключительно на территории Украины. В НБУ рассказали, как оформить автогражданку физическому лицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

1. Выберите страховую компанию, которая имеет лицензию на ОСАГО и является членом Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ). Список страховых компаний-членов МТСБУ по ссылке:

2. Подготовьте пакет документов, который необходим для оформления полиса:

свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);

паспорт;

идентификационный код;

льготное удостоверение (для льготников).

3. Оформите страховой полис. Это можно сделать:

в офисе продаж страховой компании;

на официальном сайте страховой компании с действующей лицензией;

проверенных сервисах онлайн-оформления страховых продуктов. Остерегайтесь мошеннических сайтов. Мошенники могут создавать сайты-клоны известных страховщиков. Проверяйте адресную строку в браузере, в частности после перехода на другие страницы сайта. Если возникли сомнения, прежде чем оплатить электронный полис ОСАГО, позвоните на горячую линию страховой компании и уточните все вопросы;

у страхового агента, уполномоченного на заключение договоров ОСАГО. В то же время перед заключением договора проверьте полномочия такого агента в соответствии с договором со страховщиком.

4. Приобретя страховой полис, проверьте его силу.

Полис начинает действовать с даты, указанной в полисе.

Проверить силу полиса внутреннего страхования можно на сайте МТСБУ по ссылке: https://policy-web.mtsbu.ua/

Если по результатам проверки на сайте МТСБУ информация о полисе не найдена, значит такой полис не является действующим. В таком случае немедленно обратитесь к агенту или компании, у которых вы его приобрели.

Стоимость ОСАГО

Стоимость полиса рассчитывается индивидуально зависящими от определенных факторов:

типа транспортного средства и объема двигателя;

места регистрации транспортного средства;

наличия льгот;

количества ДТП (выплат, осуществленных в связи с ДТП) по вине страхователя в предыдущих периодах.

На стоимость также могут влиять другие факторы, например, срок действия полиса, размер франшизы, использование транспортного средства в качестве такси.

Какие расходы покрывает автогражданка?

Полис покрывает расходы пострадавшего в ДТП, вызванные таким ДТП, например ремонт его автомобиля и лечение.

Какие расходы не покрывает автогражданка?

Такой полис не покрывает расходы виновника ДТП, вызванные таким ДТП. Также не покрываются расходы владельца (водителя) транспортного средства, вызванные угоном автомобиля и повреждением его в случае взлома.

Размер страховых выплат

В мае 2022 года были увеличены лимиты страховых выплат по ОСАГО. С 1 июля 2022 года максимальные размеры страховых выплат будут составлять: