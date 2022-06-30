Как оформить полис автогражданки: инструкция НБУ
Внутренний договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, который действует исключительно на территории Украины. В НБУ рассказали, как оформить автогражданку физическому лицу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
1. Выберите страховую компанию, которая имеет лицензию на ОСАГО и является членом Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ). Список страховых компаний-членов МТСБУ по ссылке:
2. Подготовьте пакет документов, который необходим для оформления полиса:
- свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);
- паспорт;
- идентификационный код;
- льготное удостоверение (для льготников).
3. Оформите страховой полис. Это можно сделать:
- в офисе продаж страховой компании;
- на официальном сайте страховой компании с действующей лицензией;
- проверенных сервисах онлайн-оформления страховых продуктов. Остерегайтесь мошеннических сайтов. Мошенники могут создавать сайты-клоны известных страховщиков. Проверяйте адресную строку в браузере, в частности после перехода на другие страницы сайта. Если возникли сомнения, прежде чем оплатить электронный полис ОСАГО, позвоните на горячую линию страховой компании и уточните все вопросы;
- у страхового агента, уполномоченного на заключение договоров ОСАГО. В то же время перед заключением договора проверьте полномочия такого агента в соответствии с договором со страховщиком.
4. Приобретя страховой полис, проверьте его силу.
Полис начинает действовать с даты, указанной в полисе.
Проверить силу полиса внутреннего страхования можно на сайте МТСБУ по ссылке: https://policy-web.mtsbu.ua/
Если по результатам проверки на сайте МТСБУ информация о полисе не найдена, значит такой полис не является действующим. В таком случае немедленно обратитесь к агенту или компании, у которых вы его приобрели.
Стоимость ОСАГО
Стоимость полиса рассчитывается индивидуально зависящими от определенных факторов:
- типа транспортного средства и объема двигателя;
- места регистрации транспортного средства;
- наличия льгот;
- количества ДТП (выплат, осуществленных в связи с ДТП) по вине страхователя в предыдущих периодах.
На стоимость также могут влиять другие факторы, например, срок действия полиса, размер франшизы, использование транспортного средства в качестве такси.
Какие расходы покрывает автогражданка?
- Полис покрывает расходы пострадавшего в ДТП, вызванные таким ДТП, например ремонт его автомобиля и лечение.
Какие расходы не покрывает автогражданка?
- Такой полис не покрывает расходы виновника ДТП, вызванные таким ДТП. Также не покрываются расходы владельца (водителя) транспортного средства, вызванные угоном автомобиля и повреждением его в случае взлома.
Размер страховых выплат
В мае 2022 года были увеличены лимиты страховых выплат по ОСАГО. С 1 июля 2022 года максимальные размеры страховых выплат будут составлять:
- до 160 000 гривен на одного потерпевшего за вред, причиненный имуществу потерпевших (до изменений эта сумма составляла 130 000 гривен);
- до 320 000 гривен на одного потерпевшего за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших (до изменений эта сумма составляла 260 000 гривен).
Напомним, Национальный банк Украины изменил условия обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. В частности, увеличена сумма возмещения при ДТП, что приведет к росту стоимости полиса "автоцивилки".
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