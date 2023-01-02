В Україні змінилися обов'язкові платежі під час першої реєстрації автомобіля: що нового
В Україні з 1 січня збільшився збір за обов'язкове державне пенсійне страхування за першої реєстрації легкового автомобіля, який прив'язаний до прожиткового мінімуму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autoconsulting.
З 1 січня при першій реєстрації автомобіля на території України незалежно від того, нова машина чи уживана, необхідно сплатити певну вартість збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.
Розмір встановлюється у таких розмірах:
- 3% – якщо вартість авто не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;
- 4% – якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;
- 5% – якщо об'єкт оподаткування перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року.
Об'єктом оподаткування є вартість автомобіля, визначена відповідно до договору купівлі-продажу, договору міни, довідки органів митної служби, акта експертної оцінки вартості автомобіля, інших документів, що підтверджують цю вартість.
Таким чином, з 1 січня, якщо вартість авто не перевищує або дорівнює 442 860 грн, необхідно заплатити 3% від вартості; більше 442 860 грн., але не перевищує або дорівнює 778 360 грн. - стягується 4%; понад 778 360 грн. – оплачується 5%.
Раніше ми писали, що в канадській провінції Манітоба можна отримати місцеве посвідчення водія, просто показавши права в мобільному додатку "Дія".
РБК-Україна також повідомляло, що в Україні дозволили використовувати електронне посвідчення водія в додатку "Дії" без пластикового аналога.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.