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В Україні змінилися обов'язкові платежі під час першої реєстрації автомобіля: що нового

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Київ, Понеділок 02 січня 2023 21:35
В Україні змінилися обов'язкові платежі під час першої реєстрації автомобіля: що нового Фото: в Україні змінилися обов'язкові платежі під час реєстрації автомобіля (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Україні з 1 січня збільшився збір за обов'язкове державне пенсійне страхування за першої реєстрації легкового автомобіля, який прив'язаний до прожиткового мінімуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autoconsulting.

З 1 січня при першій реєстрації автомобіля на території України незалежно від того, нова машина чи уживана, необхідно сплатити певну вартість збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Розмір встановлюється у таких розмірах:

  • 3% – якщо вартість авто не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;
  • 4% – якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;
  • 5% – якщо об'єкт оподаткування перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року.

Об'єктом оподаткування є вартість автомобіля, визначена відповідно до договору купівлі-продажу, договору міни, довідки органів митної служби, акта експертної оцінки вартості автомобіля, інших документів, що підтверджують цю вартість.

Таким чином, з 1 січня, якщо вартість авто не перевищує або дорівнює 442 860 грн, необхідно заплатити 3% від вартості; більше 442 860 грн., але не перевищує або дорівнює 778 360 грн. - стягується 4%; понад 778 360 грн. – оплачується 5%.

Раніше ми писали, що в канадській провінції Манітоба можна отримати місцеве посвідчення водія, просто показавши права в мобільному додатку "Дія".

РБК-Україна також повідомляло, що в Україні дозволили використовувати електронне посвідчення водія в додатку "Дії" без пластикового аналога.

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