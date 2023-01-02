В Україні змінилися обов'язкові платежі під час першої реєстрації автомобіля: що нового

В Україні з 1 січня збільшився збір за обов'язкове державне пенсійне страхування за першої реєстрації легкового автомобіля, який прив'язаний до прожиткового мінімуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autoconsulting .

З 1 січня при першій реєстрації автомобіля на території України незалежно від того, нова машина чи уживана, необхідно сплатити певну вартість збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Розмір встановлюється у таких розмірах:

3% – якщо вартість авто не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;

– якщо вартість авто не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року; 4% – якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;

– якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року; 5% – якщо об'єкт оподаткування перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року.

Об'єктом оподаткування є вартість автомобіля, визначена відповідно до договору купівлі-продажу, договору міни, довідки органів митної служби, акта експертної оцінки вартості автомобіля, інших документів, що підтверджують цю вартість.

Таким чином, з 1 січня, якщо вартість авто не перевищує або дорівнює 442 860 грн, необхідно заплатити 3% від вартості; більше 442 860 грн., але не перевищує або дорівнює 778 360 грн. - стягується 4%; понад 778 360 грн. – оплачується 5%.