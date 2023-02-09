В Украине реформируют систему автострахования: как вырастут суммы выплат

В Украине реформируют систему автострахования, и законодательство об автоцивилке намерены сделать соответствующим нормам стран Европейского союза. Новшество подразумевает, среди прочего, увеличение страховых выплат.

Соответствующий законопроект №8300 принят за основу в Верховной Раде, и впереди - второе чтение.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", целью законодательной инициативы является:

усовершенствование системы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО),

приведение норм законодательства относительно системы защиты пострадавших в ДТП в соответствие с действующими положениями Директивы 2009/103/ЕС, включая постепенное увеличение страховых сумм до размеров, установленных в странах Евросоюза,

усовершенствование механизмов возмещения вреда пострадавшим лицам,

расширение возможностей применения электронных технологий при заключении и выполнении договоров ОСАГО,

усовершенствование и осовременивание подходов в построении системы управления МТСБУ и государственного надзора за его деятельностью.

Как будут повышать размеры страховки

Сейчас лимит ответственности страховщика за вред, причиненный жизни и здоровью составляет 320 тысяч гривен на одного потерпевшего (независимо от их количества), а за вред, причиненный имуществу потерпевших - 160 тысяч гривен на одного потерпевшего, но не более 800 тысяч гривен на одно страховое событие.

Народные депутаты предлагают увеличивать размеры страховых сумм до размеров, установленных в странах ЕС - постепенно. Вот по такому механизму:

В течение 2 лет после введения закона в действие предлагается поэтапно увеличить эти суммы за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших лиц до 1 миллиона гривен на одного потерпевшего,

предлагается поэтапно увеличить эти суммы за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших лиц до 1 миллиона гривен на одного потерпевшего, и 20 миллионов гривен на один страховой случай вне зависимости от количества потерпевших,

а за вред, причиненный имуществу потерпевших - до 2 миллионов гривен на один страховой случай (независимо от количества пострадавших).

В течение 4 лет после года вступления Украины в ЕС - поэтапно увеличить эти суммы за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших, до не менее 52 миллионов гривен на одно пострадавшее физическое лицо,

- поэтапно увеличить эти суммы за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших, до не менее 52 миллионов гривен на одно пострадавшее физическое лицо, и 258 миллионов гривен на один страховой случай независимо от количества пострадавших лиц,

а за причиненный имуществу потерпевших ущерб - до не менее 52 миллионов гривен на один страховой случай (независимо от количества пострадавших).

Что еще изменится

Как отмечает одна из авторов законопроекта нардеп Ольга Василевская-Смаглюк, кроме постепенного повышение размеров страховых выплат на уровень стран ЕС, среди основных положений реформы системы автострахования также:

быстрое осуществление гарантийных выплат потерпевшим лицам вместо страховщиков-банкротов за 60 дней (сейчас это длится годы);

прямое урегулирование во всех случаях ДТП без пострадавших - это позволит потерпевшему обращаться за страховой выплатой к своему страховщику;

новый порядок расчета размера страховой выплаты без учета износа - в ТС, необходимом для восстановления;

действие страхового покрытия по договору автогражданки распространится и на пассажиров транспортного средства, ставшего виновником ДТП;

свободное ценообразование полисов ОСАГО без госрегулирования;

сокращение срока рассмотрения заявлений об осуществлении страховой выплаты с 90 до 60 дней со дня подачи заявления;

утверждение исчерпывающего перечня документов, необходимых для получения страховой выплаты, а также перечня оснований для отказа в выплате.

Добавим, что законопроект предусматривает проведение реформы системы автострахования в 2023 году.