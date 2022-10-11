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В Україні помітно збільшились ціни на продукти: що подорожчало найбільше

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Україна, Вівторок 11 жовтня 2022 08:50
В Україні помітно збільшились ціни на продукти: що подорожчало найбільше Які продукти в Україні подорожчали найбільше (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні продовжує зростати інфляція і помітно підвищуються ціни на продукти та послуги. Зокрема, йдеться про овочі, які порівняно з вереснем 2021 року, здорожчали аж на 84,8%.

Про це свідчать дані Держстату.

У серпні інфляція була 23,8%, а у вересні - вже 24,6% (порівняно 2021 роком). Тому це призвело до суттєвого здорожчання продовольчих товарів та послуг.

Загалом здорожчали такі продукти:

  • хліб та хлібопродукти - на 36,6%;
  • макаронні вироби - 31%;
  • риба та продукти з риби - 40,7%;
  • м'ясо та м'ясопродукти - 22%;
  • молоко - 19,4%;
  • сир та м'який сир - 22,3%;
  • яйця - 14,2%;
  • масло - 25,9%;
  • олія соняшникова - 10,1%;
  • цукор - 26,8%;
  • фрукти - 45,9%;
  • овочі - 84,8%.

Також подорожчали й алкогольні напої та деякі послуги:

  • алкогольні напої та тютюнові вироби - на 21,2%;
  • побутова техніка та поточне утримання житла - 24,4%;
  • охорона здоров'я - 18,6%;
  • транспорт - 41,1%;
  • відпочинок та культура - 15,5%;
  • освіта - 9,9%;
  • ресторани та готелі - 19,2%;
  • взуття - 1,3%.

Однак, подешевшав одяг. Сума зменшилась на 1,4%.

Варто додати, що електроенергія в Україні також здешевшала, ціна знизилась на 7,4%.

Комунальні послуги в Україні за рік подорожчали на 4,3%. Загалом здорожчало:

  • утримання та ремонт житла - на 24,6%;
  • водопостачання - 12%;
  • прибирання сміття - 10,5%;
  • каналізація - 14,9%;
  • послуги з управління багатоквартирними будинками - 6%;
  • гаряча вода і опалення - 1,2%;

Раніше ми повідомляли, які продукти в Україні найбільше подорожчали в серпні, а які здешевшали.

Також ми писали, що в Україні рекордно подорожчав хліб.

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