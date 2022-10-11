В Україні помітно збільшились ціни на продукти: що подорожчало найбільше
В Україні продовжує зростати інфляція і помітно підвищуються ціни на продукти та послуги. Зокрема, йдеться про овочі, які порівняно з вереснем 2021 року, здорожчали аж на 84,8%.
Про це свідчать дані Держстату.
У серпні інфляція була 23,8%, а у вересні - вже 24,6% (порівняно 2021 роком). Тому це призвело до суттєвого здорожчання продовольчих товарів та послуг.
Загалом здорожчали такі продукти:
- хліб та хлібопродукти - на 36,6%;
- макаронні вироби - 31%;
- риба та продукти з риби - 40,7%;
- м'ясо та м'ясопродукти - 22%;
- молоко - 19,4%;
- сир та м'який сир - 22,3%;
- яйця - 14,2%;
- масло - 25,9%;
- олія соняшникова - 10,1%;
- цукор - 26,8%;
- фрукти - 45,9%;
- овочі - 84,8%.
Також подорожчали й алкогольні напої та деякі послуги:
- алкогольні напої та тютюнові вироби - на 21,2%;
- побутова техніка та поточне утримання житла - 24,4%;
- охорона здоров'я - 18,6%;
- транспорт - 41,1%;
- відпочинок та культура - 15,5%;
- освіта - 9,9%;
- ресторани та готелі - 19,2%;
- взуття - 1,3%.
Однак, подешевшав одяг. Сума зменшилась на 1,4%.
Варто додати, що електроенергія в Україні також здешевшала, ціна знизилась на 7,4%.
Комунальні послуги в Україні за рік подорожчали на 4,3%. Загалом здорожчало:
- утримання та ремонт житла - на 24,6%;
- водопостачання - 12%;
- прибирання сміття - 10,5%;
- каналізація - 14,9%;
- послуги з управління багатоквартирними будинками - 6%;
- гаряча вода і опалення - 1,2%;
Раніше ми повідомляли, які продукти в Україні найбільше подорожчали в серпні, а які здешевшали.
Також ми писали, що в Україні рекордно подорожчав хліб.