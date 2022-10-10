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В Україні рекордно подорожчав хліб: скільки зараз коштує буханець

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Україна, Понеділок 10 жовтня 2022 08:50
В Україні рекордно подорожчав хліб: скільки зараз коштує буханець В Україні підвищилась ціна на хліб (колаж РБК-Україна)В
Автор: Тетяна Самарук

В Україні зріс у ціні пшеничний хліб. Середня вартість 650-грамового буханця складає 31,35 грн.

Про це повідомляє "Мінфін".

Зокрема, вартість збільшилась на 2 грн, адже у вересні в середньому хліб коштував 29,35 грн. Теперішня ціна - найвища за більш ніж 5 років.

В окремих мережах супермаркетів ціна на пшеничний хліб становить:

  • Novus - 31,99 грн;
  • Megamarket - 30,70 грн;
  • Metro - хліб пшеничний Цар Хліб нарізка вартує 33,39 грн.

Таке здорожчання змінило перше за довгий час зниження цін на хліб в Україні. Загалом ціни на хліб в Україні були такими:

  • червень - 26,41 грн/буханець (+3,71 грн);
  • липень - 27,5 грн/буханець (+1,09 грн);
  • серпень - 29,92 грн/буханець (+2,6 грн).

Згідно з графіком, станом на 1 жовтня буханець пшеничного в середньому коштував 30,35 грн. Тобто за 9 днів його вартість зросла на 1 грн.

В Україні рекордно подорожчав хліб: скільки зараз коштує буханецьЦіни на хліб в Україні (скрін)

Додамо, що станом на 10 жовтня ціни на інші види хліба такі:

  • Батон київський нарізний - 25,46 грн;
  • Хліб житній - 34,60 грн;
  • Лаваш кавказький - 22,50 грн;
  • лаваш персидський - 22,25 грн.

Раніше ми повідомляли, що в Україні різко знизилась ціна на гречку.

Також ми писали, як змінились ціни на продукти та чого очікувати до кінця року.

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