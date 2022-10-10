В Україні рекордно подорожчав хліб: скільки зараз коштує буханець
В Україні зріс у ціні пшеничний хліб. Середня вартість 650-грамового буханця складає 31,35 грн.
Про це повідомляє "Мінфін".
Зокрема, вартість збільшилась на 2 грн, адже у вересні в середньому хліб коштував 29,35 грн. Теперішня ціна - найвища за більш ніж 5 років.
В окремих мережах супермаркетів ціна на пшеничний хліб становить:
- Novus - 31,99 грн;
- Megamarket - 30,70 грн;
- Metro - хліб пшеничний Цар Хліб нарізка вартує 33,39 грн.
Таке здорожчання змінило перше за довгий час зниження цін на хліб в Україні. Загалом ціни на хліб в Україні були такими:
- червень - 26,41 грн/буханець (+3,71 грн);
- липень - 27,5 грн/буханець (+1,09 грн);
- серпень - 29,92 грн/буханець (+2,6 грн).
Згідно з графіком, станом на 1 жовтня буханець пшеничного в середньому коштував 30,35 грн. Тобто за 9 днів його вартість зросла на 1 грн.
Ціни на хліб в Україні (скрін)
Додамо, що станом на 10 жовтня ціни на інші види хліба такі:
- Батон київський нарізний - 25,46 грн;
- Хліб житній - 34,60 грн;
- Лаваш кавказький - 22,50 грн;
- лаваш персидський - 22,25 грн.
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