В Україні рекордно подорожчав хліб: скільки зараз коштує буханець

Зокрема, вартість збільшилась на 2 грн, адже у вересні в середньому хліб коштував 29,35 грн. Теперішня ціна - найвища за більш ніж 5 років.

В окремих мережах супермаркетів ціна на пшеничний хліб становить:

Novus - 31,99 грн;

Megamarket - 30,70 грн;

Metro - хліб пшеничний Цар Хліб нарізка вартує 33,39 грн.

Таке здорожчання змінило перше за довгий час зниження цін на хліб в Україні. Загалом ціни на хліб в Україні були такими:

червень - 26,41 грн/буханець (+3,71 грн);

липень - 27,5 грн/буханець (+1,09 грн);

серпень - 29,92 грн/буханець (+2,6 грн).

Згідно з графіком, станом на 1 жовтня буханець пшеничного в середньому коштував 30,35 грн. Тобто за 9 днів його вартість зросла на 1 грн.

Ціни на хліб в Україні (скрін)

Додамо, що станом на 10 жовтня ціни на інші види хліба такі: