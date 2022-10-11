В Украине заметно увеличились цены на продукты: что подорожало больше всего

Какие продукты в Украине подорожали больше всего (коллаж РБК-Украина)

В Украине продолжает расти инфляция, и заметно увеличиваются цены на продукты и услуги. В частности, речь идет об овощах, которые по сравнению с сентябрем 2021 года подорожали на 84,8%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

В августе инфляция была 23,8%, а в сентябре - уже 24,6% (по сравнению с 2021 годом). Поэтому это привело к существенному подорожанию продовольственных товаров и услуг. В целом подорожали следующие продукты: хлеб и хлебопродукты - на 36,6%;

макаронные изделия - 31%;

рыба и продукты из рыбы - 40,7%;

мясо и мясопродукты - 22%;

молоко - 19,4%;

сыр и мягкий сыр - 22,3%;

яйца - 14,2%;

масло - 25,9%;

масло подсолнечное - 10,1%;

сахар - 26,8%;

фрукты - 45,9%;

овощи - 84,8%. Также подорожали алкогольные напитки и некоторые услуги: алкогольные напитки и табачные изделия - на 21,2%;

бытовая техника и текущее содержание жилья - 24,4%;

здравоохранение - 18,6%;

транспорт - 41,1%;

отдых и культура - 15,5%;

образование - 9,9%;

рестораны и отели - 19,2%;

обувь - 1,3%. Однако подешевела одежда. Сумма снизилась на 1,4%. Следует добавить, что электроэнергия в Украине также подешевела, цена снизилась на 7,4%. Коммунальные услуги в Украине за год подорожали на 4,3%. В целом подорожало: содержание и ремонт жилья - на 24,6%;

водоснабжение - 12%;

уборка мусора - 10,5%;

канализация - 14,9%;

услуги по управлению многоквартирными домами - 6%;

горячая вода и отопление - 1,2%;