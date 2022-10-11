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В Украине заметно увеличились цены на продукты: что подорожало больше всего

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Украина, Вторник 11 октября 2022 08:50
В Украине заметно увеличились цены на продукты: что подорожало больше всего Какие продукты в Украине подорожали больше всего (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине продолжает расти инфляция, и заметно увеличиваются цены на продукты и услуги. В частности, речь идет об овощах, которые по сравнению с сентябрем 2021 года подорожали на 84,8%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

В августе инфляция была 23,8%, а в сентябре - уже 24,6% (по сравнению с 2021 годом). Поэтому это привело к существенному подорожанию продовольственных товаров и услуг.

В целом подорожали следующие продукты:

  • хлеб и хлебопродукты - на 36,6%;
  • макаронные изделия - 31%;
  • рыба и продукты из рыбы - 40,7%;
  • мясо и мясопродукты - 22%;
  • молоко - 19,4%;
  • сыр и мягкий сыр - 22,3%;
  • яйца - 14,2%;
  • масло - 25,9%;
  • масло подсолнечное - 10,1%;
  • сахар - 26,8%;
  • фрукты - 45,9%;
  • овощи - 84,8%.

Также подорожали алкогольные напитки и некоторые услуги:

  • алкогольные напитки и табачные изделия - на 21,2%;
  • бытовая техника и текущее содержание жилья - 24,4%;
  • здравоохранение - 18,6%;
  • транспорт - 41,1%;
  • отдых и культура - 15,5%;
  • образование - 9,9%;
  • рестораны и отели - 19,2%;
  • обувь - 1,3%.

Однако подешевела одежда. Сумма снизилась на 1,4%.

Следует добавить, что электроэнергия в Украине также подешевела, цена снизилась на 7,4%.

Коммунальные услуги в Украине за год подорожали на 4,3%. В целом подорожало:

  • содержание и ремонт жилья - на 24,6%;
  • водоснабжение - 12%;
  • уборка мусора - 10,5%;
  • канализация - 14,9%;
  • услуги по управлению многоквартирными домами - 6%;
  • горячая вода и отопление - 1,2%;

Ранее мы сообщали, какие продукты в Украине больше подорожали в августе, а какие подешевели.

Также мы писали, что в Украине рекордно подорожал хлеб.

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