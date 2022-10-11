В Украине заметно увеличились цены на продукты: что подорожало больше всего
В Украине продолжает расти инфляция, и заметно увеличиваются цены на продукты и услуги. В частности, речь идет об овощах, которые по сравнению с сентябрем 2021 года подорожали на 84,8%.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
В августе инфляция была 23,8%, а в сентябре - уже 24,6% (по сравнению с 2021 годом). Поэтому это привело к существенному подорожанию продовольственных товаров и услуг.
В целом подорожали следующие продукты:
- хлеб и хлебопродукты - на 36,6%;
- макаронные изделия - 31%;
- рыба и продукты из рыбы - 40,7%;
- мясо и мясопродукты - 22%;
- молоко - 19,4%;
- сыр и мягкий сыр - 22,3%;
- яйца - 14,2%;
- масло - 25,9%;
- масло подсолнечное - 10,1%;
- сахар - 26,8%;
- фрукты - 45,9%;
- овощи - 84,8%.
Также подорожали алкогольные напитки и некоторые услуги:
- алкогольные напитки и табачные изделия - на 21,2%;
- бытовая техника и текущее содержание жилья - 24,4%;
- здравоохранение - 18,6%;
- транспорт - 41,1%;
- отдых и культура - 15,5%;
- образование - 9,9%;
- рестораны и отели - 19,2%;
- обувь - 1,3%.
Однако подешевела одежда. Сумма снизилась на 1,4%.
Следует добавить, что электроэнергия в Украине также подешевела, цена снизилась на 7,4%.
Коммунальные услуги в Украине за год подорожали на 4,3%. В целом подорожало:
- содержание и ремонт жилья - на 24,6%;
- водоснабжение - 12%;
- уборка мусора - 10,5%;
- канализация - 14,9%;
- услуги по управлению многоквартирными домами - 6%;
- горячая вода и отопление - 1,2%;
Ранее мы сообщали, какие продукты в Украине больше подорожали в августе, а какие подешевели.
Также мы писали, что в Украине рекордно подорожал хлеб.