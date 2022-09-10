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Какие продукты в Украине больше всего подорожали в августе, а какие подешевели

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Суббота 10 сентября 2022 11:25
Какие продукты в Украине больше всего подорожали в августе, а какие подешевели Фото: В Украине продолжают дорожать продукты (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Продукты в Украине в связи с инфляцией продолжают расти в цене.

В Госстате сообщили, какие товары больше всего подорожали в августе 2022 года.

Инфляция ускорилась

Так, в августе 2022 года инфляция в Украине ускорилась до 23,8% в годовом исчислении. По сравнению с июлем инфляция составила 1,1%, а с начала года – 19,5%.

Какие продукты подорожали больше всего

Отмечается, что для потребителя в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,7%.

Больше всего подорожали яйца. Их стоимость повысилась на 15, 4%.

Цены на сахар, сало, свинину, фрукты, рис, рыбу и продукты из рыбы, мясо птицы, безалкогольные напитки выросли на 6,4%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, одежда и обувь подешевели на 2,0%.

Рост цен на предметы домашнего обихода, бытовой техники на 5,0% произошел в основном из-за повышения цен на плиты на 9,4%, холодильники – на 9,1%, обогреватели, кондиционеры воздуха – на 8,1%, стиральные машины – на 7,4%, пылесосы – на 7,3%.

Цены на транспорт выросли на 0,8% в основном из-за удорожания автомобилей на 8,9%, проезда в автодорожном пассажирском транспорте – на 1,2%.

Что подешевело за месяц

Овощи в августе подешевели на 13,9%, на 0,3% – говядина и подсолнечное масло.

Топливо и смазки в последнем месяце лета подешевели на 3,9%.

Как мы ранее писали, в Украине взлетят цены на "стратегические" продукты.

Читайте также, в Украине гречку начали продавать по 55 гривен.

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Цены на продукты
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