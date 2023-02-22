В Україні помітно подорожчав важливий продукт: які зараз ціни

Станом на 22 лютого, у відомих українських супермаркетів цей хліб продають за такими цінами:

Varus - 33,2 грн;

Metro - 31,4 грн;

Auchan - 26,20 грн;

Megamarket - 27,10 грн.

Середньомісячна ціна "Riga Бородиновського" (скриншот)

Ціни на хліб "Український Столичний"

Хліб житній "Український Столичний" (950 грам) подорожчав лише на 4 коп. Загалом вартість зросла з 36,24 грн до 36,28 грн. Зараз у супермаркетах ціни такі:

Novus - 38,25 грн;

Auchan - 37,9 грн;

Metro - 27,40 грн;

Megamarket - 32,7 грн.

Ціни на хліб "Український Столичний" у січні (скриншот)

Хліб пшеничний

В середньому хліб пшеничний подорожчав лише на 2 коп. Ціни в магазинах такі:

Megamarket - 32,2 грн;

Novus - 31,99 грн;

Auchan - 39,50 грн.

Середньомісячна ціна хліба пшеничного (скриншот)

"Цар Хліб"

Вартість такого пшеничного хліба (600 г) збільшилась більш ніж на 4 грн. Він подорожчав із 31,9 грн до 35,93 грн.

Середньомісячна ціна пшеничного хліба "Цар Хліб" (скриншот)