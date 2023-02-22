В Україні помітно подорожчав важливий продукт: які зараз ціни

В Україні суттєво зросли ціни на хліб. Зараз буханець "Riga Бородиновського" коштує 32,3 грн, а це на 4 грн більше ніж у січні.
Про це повідомляє "Мінфін".
Станом на 22 лютого, у відомих українських супермаркетів цей хліб продають за такими цінами:
Середньомісячна ціна "Riga Бородиновського" (скриншот)
Хліб житній "Український Столичний" (950 грам) подорожчав лише на 4 коп. Загалом вартість зросла з 36,24 грн до 36,28 грн. Зараз у супермаркетах ціни такі:
Ціни на хліб "Український Столичний" у січні (скриншот)
В середньому хліб пшеничний подорожчав лише на 2 коп. Ціни в магазинах такі:
Вартість такого пшеничного хліба (600 г) збільшилась більш ніж на 4 грн. Він подорожчав із 31,9 грн до 35,93 грн.
Середньомісячна ціна пшеничного хліба "Цар Хліб" (скриншот)
Раніше ми повідомляли, чому не варто купувати нарізний хліб.
Також ми писали, чому не можна викидати хліб та інші продукти у відро для сміття.