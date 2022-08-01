Почему нельзя выбрасывать хлеб и другие продукты в мусорное ведро: грозит опасность

Кухня в любом доме считается центром и именно там концентрируется основная энергия. Именно с кухней связано больше всего древних народных примет и верований. Есть вещи, которые на кухне делать категорически нельзя - например, выбрасывать хлеб и продукты в мусор.

Почему нельзя выбрасывать даже черствый хлеб в мусорное ведро - читайте в материале ниже.

Наши предки уважали и чтили хлеб и понимали, что он очень тяжело достается почти каждой семье. Порой хлеб был единственной пищей, и неуважительное к нему отношение считалось почти что смертным грехом.

В старину в мусорное ведро не отправляли даже черствый или заплесневелый хлеб. Считалось, что это проявление неуважения и может навлечь беду на всех членов семьи. И в первую очередь - финансовые проблемы.

Нельзя выбрасывать в мусорное ведро и каши - вместе с ней можно выбросить и свое финансовое благополучие на долгое время.

Остатки овощей и фруктов или же испорченные в мусор тоже не выбрасывали - они символизируют энергию и любовь в доме.

Согласно приметам, нельзя в мусор отправлять молоко и молочные продукты - есть риск прогнать из дома счастье и гармонию.

Не рекомендуют приметы отправлять испорченные продукты и в унитаз - это тоже может навлечь проблемы на всех членов семьи.

Что же делать с испорченной едой?

Наши предки обычно такую пищу отправляли на корм домашнему скоту, а черствый хлеб становился пищей для кур.

Сейчас черствый или испорченный хлеб, а также другие продукты можно собрать в пакет или коробку и поставить на улице - для корма животным или птицам. А вот отправлять их в мусорный бак не стоит.