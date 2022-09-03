Почему не стоит покупать нарезной хлеб: этого вы точно не знали
В супермаркетах часто продают уже нарезанный хлеб. Он запечатан в упаковку и ровно порезан. Но такой хлеб - не более, чем маркетинговый ход для привлечения покупателей.
По вкусу он ничем не отличается от обычного, да и стоит немного дороже. Он удобен тем, что можно сразу вынуть из упаковки и использовать.
Почему такой хлеб покупать не стоит - читайте в материале ниже.
Портится быстрее
Нарезанный хлеб портится быстрее, чем целый и все потому, что площадь для поражения плесенью или микроорганизмами из-за нарезки увеличивается. Тем более, что вы и дома храните такой хлеб в полиэтилене.
Воздух в пакет проникает плохо, вентиляция нарушена и это приводит к быстрому появлению конденсата, особенно при хранении в холодильнике. Как результат - хлеб портится быстрее.
Если вытянуть из пакета такой хлеб, то засохнет он в несколько раз быстрее, так как быстрее отдает влагу.
Храните такой хлеб только в мешочке из полотна. Так он дольше останется свежим и не начнет плесневеть. В крайнем случае, его можно смочить водой и разогреть в микроволновке.
Некачественное масло
Вы удивитесь, но при нарезании на комбинатах используют специальные ножи, которые протирают растительным маслом. И не каждый производитель использует качественное масло, тем более, что оно сейчас дорогое.
Обычно используется самый дешевый аналог, который не приводит к подорожанию хлеба для конечного покупателя. Растительное масло нужно, чтобы кусочки выходили ровными, не крошились и не слипались.
Кроме того, ножи могут обрабатывать различными другими средствами - консервантами и даже этиловым спиртом. Это увеличивает срок работы ножей и даже позволяет продлить срок годности хлеба. Но для организма человека все эти средства очень вредны.
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