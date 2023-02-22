В Украине заметно подорожал важный продукт: какие сейчас цены

В Украине существенно выросли цены на хлеб. Сейчас буханка "Riga Бородиновского" стоит 32,3 грн, а это на 4 грн больше, чем в январе.
Об этом сообщает "Минфин".
По состоянию на 22 февраля, в известных украинских супермаркетах этот хлеб продают по следующим ценам:
Среднемесячная цена "Riga Бородиновского" (скриншот)
Хлеб ржаной "Украинский Столичный" (950 грамм) подорожал всего на 4 коп. В целом, стоимость выросла с 36,24 грн до 36,28 грн. Сейчас в супермаркетах цены таковы:
Цены на хлеб "Украинский Столичный" в январе (скриншот)
В среднем хлеб пшеничный подорожал всего на 2 коп. Цены в магазинах такие:
Стоимость такого пшеничного хлеба (600 г) увеличилась более чем на 4 грн. Он подорожал с 31,9 грн до 35,93 грн.
Среднемесячная цена пшеничного хлеба "Царь Хлеб" (скриншот)
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