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В Украине заметно подорожал важный продукт: какие сейчас цены

Цены на хлеб в Украине изменились (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине существенно выросли цены на хлеб. Сейчас буханка "Riga Бородиновского" стоит 32,3 грн, а это на 4 грн больше, чем в январе.

Об этом сообщает "Минфин".

По состоянию на 22 февраля, в известных украинских супермаркетах этот хлеб продают по следующим ценам:

  • Varus - 33,2 грн;
  • Metro - 31,4 грн;
  • Auchan - 26,20 грн;
  • Megamarket - 27,10 грн.

Среднемесячная цена "Riga Бородиновского" (скриншот)

Цены на хлеб "Украинский Столичный"

Хлеб ржаной "Украинский Столичный" (950 грамм) подорожал всего на 4 коп. В целом, стоимость выросла с 36,24 грн до 36,28 грн. Сейчас в супермаркетах цены таковы:

  • Novus - 38,25 грн;
  • Auchan - 37,9 грн;
  • Metro - 27,40 грн;
  • Megamarket - 32,7 грн.

Цены на хлеб "Украинский Столичный" в январе (скриншот)

Хлеб пшеничный

В среднем хлеб пшеничный подорожал всего на 2 коп. Цены в магазинах такие:

  • Megamarket - 32,2 грн;
  • Novus - 31,99 грн;
  • Auchan - 39,50 грн.

Среднемесячная цена хлеба пшеничного (скриншот)

"Царь Хлеб"

Стоимость такого пшеничного хлеба (600 г) увеличилась более чем на 4 грн. Он подорожал с 31,9 грн до 35,93 грн.

Среднемесячная цена пшеничного хлеба "Царь Хлеб" (скриншот)

Раньше мы сообщали, почему не стоит покупать нарезной хлеб.

Также мы писали, почему нельзя выбрасывать хлеб и другие продукты в мусорное ведро.

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Цены на продуктыхліб