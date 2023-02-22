В Украине заметно подорожал важный продукт: какие сейчас цены

По состоянию на 22 февраля, в известных украинских супермаркетах этот хлеб продают по следующим ценам:

Varus - 33,2 грн;

Metro - 31,4 грн;

Auchan - 26,20 грн;

Megamarket - 27,10 грн.

Среднемесячная цена "Riga Бородиновского" (скриншот)

Цены на хлеб "Украинский Столичный"

Хлеб ржаной "Украинский Столичный" (950 грамм) подорожал всего на 4 коп. В целом, стоимость выросла с 36,24 грн до 36,28 грн. Сейчас в супермаркетах цены таковы:

Novus - 38,25 грн;

Auchan - 37,9 грн;

Metro - 27,40 грн;

Megamarket - 32,7 грн.

Цены на хлеб "Украинский Столичный" в январе (скриншот)

Хлеб пшеничный

В среднем хлеб пшеничный подорожал всего на 2 коп. Цены в магазинах такие:

Megamarket - 32,2 грн;

Novus - 31,99 грн;

Auchan - 39,50 грн.

Среднемесячная цена хлеба пшеничного (скриншот)

"Царь Хлеб"

Стоимость такого пшеничного хлеба (600 г) увеличилась более чем на 4 грн. Он подорожал с 31,9 грн до 35,93 грн.

Среднемесячная цена пшеничного хлеба "Царь Хлеб" (скриншот)