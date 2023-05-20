UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні подорожчав популярний овоч: ціна виросла майже в три рази!

В Україні суттєво здорожчала морква (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

За останній місяць українці могли помітити значне підвищення вартості моркви. Експерти пов'язують це із сезонним скороченням запасів продукції.

Скільки зараз коштує кілограм моркви - читайте нижче в матеріалі Styler.

Чому морква додала в ціні

Аналітики вважають, що ціна виросла через сезонний дефіцит продукції на ринку. Тобто коли молода морква ще не з'явилася на прилавках широко, а торішня вже закінчується. У ситуації, що склалася, у виробників з'явилася можливість знову підвищити ціни на свою продукцію.

Ще однією причиною значного подорожчання стала активізація попиту оптових компаній і роздрібних мереж.

У результаті сьогодні ціни на моркву в Україні вже в середньому у 2,7 раза вищі за торішні в цей же період.

Скільки коштує морква в Україні

За даними Мінфіну, протягом останнього місяця морква виросла в ціні на 19%. Тому якщо у квітні ви могли придбати кілограм коренеплоду за 50 гривень, то сьогодні ця сума становитиме приблизно 64 гривні.

До слова молоду моркву можна придбати по майже 50 гривень за кілограм.

Скриншот: index.minfin.com.ua

У популярних мережах супермаркетів ціни на моркву є такими:

Скриншоти: Styler

Раніше ми розповідали, на який овоч ціна в Україні навпаки знизилася.

Читайте також, що потрібно зробити, щоб отримати багатий врожай моркви.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продуктиморковь