В Україні подорожчав популярний овоч: ціна виросла майже в три рази!

За останній місяць українці могли помітити значне підвищення вартості моркви. Експерти пов'язують це із сезонним скороченням запасів продукції.
Скільки зараз коштує кілограм моркви - читайте нижче в матеріалі Styler.
Аналітики вважають, що ціна виросла через сезонний дефіцит продукції на ринку. Тобто коли молода морква ще не з'явилася на прилавках широко, а торішня вже закінчується. У ситуації, що склалася, у виробників з'явилася можливість знову підвищити ціни на свою продукцію.
Ще однією причиною значного подорожчання стала активізація попиту оптових компаній і роздрібних мереж.
У результаті сьогодні ціни на моркву в Україні вже в середньому у 2,7 раза вищі за торішні в цей же період.
За даними Мінфіну, протягом останнього місяця морква виросла в ціні на 19%. Тому якщо у квітні ви могли придбати кілограм коренеплоду за 50 гривень, то сьогодні ця сума становитиме приблизно 64 гривні.
До слова молоду моркву можна придбати по майже 50 гривень за кілограм.
Скриншот: index.minfin.com.ua
У популярних мережах супермаркетів ціни на моркву є такими:
Скриншоти: Styler
Раніше ми розповідали, на який овоч ціна в Україні навпаки знизилася.
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