ua ru
Ср, 17 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні зменшилася вартість популярного овоча: які ціни у супермаркетах

Новость на русском →
Середа 17 травня 2023 10:43
В Україні зменшилася вартість популярного овоча: які ціни у супермаркетах Ціни на капусту в Україні знизились (Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні виробники відвантажують ранню капусту по 45-56 грн/кг. А це в середньому на 19% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Чому знизилась ціна

Експерти кажуть, що зниження цін у цьому сегменті цілком закономірним явищем, адже до продажу вже долучилися практично всі південні регіони країни, також постачання ранньої капусти регулярно здійснюються із Закарпаття.

За даними фахівців, зараз пропозиція ранньої капусти на ринку країни стрімко зростає, що, попри досить високий попит, і змушує фермерів знижувати ціни на свою продукцію.

Також в аналогічний період минулого року ранню капусту українські виробники продавали в середньому на 22% дешевше, ніж зараз. Це пов’язують з більш сприятливими погодними умовами минулої весни.

Які ціни у супермаркетах

Станом на 17 травня, вартість молодої капусти в українському супермаркеті "Metro" становить 64,90 грн/кг.

В Україні зменшилася вартість популярного овоча: які ціни у супермаркетахЦіна на молоду капусту у "Metro" (скриншот)

У супермаркеті "Novus" таку капусту продають за 66,99 грн/кг.

В Україні зменшилася вартість популярного овоча: які ціни у супермаркетах

Ціна на молоду капусту у "Novus" (скриншот)

Найбільша ціна спостерігається у супермаркеті "Aushan". Ціна молодої капусти становить 73,20 грн/кг.

В Україні зменшилася вартість популярного овоча: які ціни у супермаркетах

Ціна на молоду капусту в "Aushan" (скриншот)

Раніше експерти розповідали, чи знизяться ціни на яйця.

Також ми писали, як заощаджувати на продуктах, якщо у вас велика сім'я.

Читайте РБК-Україна в Google News
капуста ціни на овочі ціни ціна на продукти ціни в Україні