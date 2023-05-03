Виросте великою та солодкою: що зробити, щоб отримати великий урожай моркви

Морква вважається одним з найбільш безпроблемних овочів для вирощування. Однак, щоб отримати великий урожай смачної моркви, потрібно уважно поставитися до підгодівлі цього коренеплоду.

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Що зробити

Експерти кажуть, що за 10 днів до посіву насіння моркви потрібно загорнути в ганчірочку і закопати, щоб з них вивітрилися ефірні олії, які заважають росту.

Викопати насіння із землі варто прямо перед посівом. Вони вже будуть майже пророслі та великі.

Далі їх потрібно перекласти на тарілку та посипати крохмалем. Таким чином, насіння буде помітне в землі.

Полити ґрунт потрібно лише у тому разі, якщо він сухий. Потім розкласти насіння у борозенки і трохи присипати сухою землею.

Морквина зійде вже на 4-5 день. Зайвий раз поливати не варто, бо овоч буде маленьким і несолодким.

Які добрива вносити

В грядку під моркву бажано внести органічні добрива у вигляді гною або компосту, оскільки морква любить азот, особливо на ранній стадії. Однак азоту не повинно бути забагато.

Якщо ґрунт кислий, то восени на грядку для моркви потрібно внести вапняні матеріали. Також прекрасно впливає на кислий ґрунт і деревна зола. Крім того, зола містить величезну кількість поживних елементів. До того ж при вирощуванні моркви золу можна застосовувати як добриво впродовж усього сезону.

Варто пам'ятати, що морква не любить важкі ґрунти з підвищеною кислотністю. У такому ґрунті коренеплід буде деформуватися, а в кислому - погано ростиме. Щоб цього уникнути, ґрунт для вирощування моркви потрібно підготувати ще з осені, а саме зробити його пухким.