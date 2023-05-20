В Украине подорожал популярный овощ: цена выросла почти в три раза!

Почему морковь прибавила в цене

Аналитики считают, что цена выросла из-за сезонного дефицита продукции на рынке. То есть, когда молодая морковь еще не появилась на прилавках широко, а прошлогодняя уже заканчивается. В сложившейся ситуации у производителей появилась возможность снова повысить цены на свою продукцию.

Еще одной причиной значительного подорожания стала активизация спроса оптовых компаний и розничных сетей.

В результате сегодня цены на морковь в Украине уже в среднем в 2,7 раза выше прошлогодних в этот же период.

Сколько стоит морковь в Украине

По данным Минфина, за последний месяц морковь выросла в цене на 19%. Поэтому, если в апреле вы могли приобрести килограмм корнеплода за 50 гривен, то сегодня эта сумма составит примерно 64 гривны.

К слову, молодую морковь можно приобрести по почти 50 гривен за килограмм.

Скриншот: index.minfin.com.ua

В популярных сетях супермаркетов цены на морковь такие:

Скриншоты: Styler