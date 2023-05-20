В Украине подорожал популярный овощ: цена выросла почти в три раза!

За последний месяц украинцы могли заметить значительное повышение стоимости моркови. Эксперты связывают это с сезонным сокращением запасов продукции.
Сколько сейчас стоит килограмм моркови - читайте ниже в материале Styler.
Аналитики считают, что цена выросла из-за сезонного дефицита продукции на рынке. То есть, когда молодая морковь еще не появилась на прилавках широко, а прошлогодняя уже заканчивается. В сложившейся ситуации у производителей появилась возможность снова повысить цены на свою продукцию.
Еще одной причиной значительного подорожания стала активизация спроса оптовых компаний и розничных сетей.
В результате сегодня цены на морковь в Украине уже в среднем в 2,7 раза выше прошлогодних в этот же период.
По данным Минфина, за последний месяц морковь выросла в цене на 19%. Поэтому, если в апреле вы могли приобрести килограмм корнеплода за 50 гривен, то сегодня эта сумма составит примерно 64 гривны.
К слову, молодую морковь можно приобрести по почти 50 гривен за килограмм.
Скриншот: index.minfin.com.ua
В популярных сетях супермаркетов цены на морковь такие:
Скриншоты: Styler
Раньше мы рассказывали, на какой овощ цена в Украине наоборот снизилась.
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