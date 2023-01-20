В Україні подорожчало м'ясо та ковбаса: скільки тепер коштують товари

М'ясо та ковбаса помітно додали в ціні останнім часом. Порівняно з попереднім місяцем у січні 2023 року ціни змінилися залежно від виду продукції та торгової марки.
Про це йдеться у звіті на сайті Мінфін.
"Порівняно з попереднім місяцем м'ясні продукти здорожчали в середньому на 1,90%. У грудні 2022 цей індекс відносно попереднього місяця складав 102,41%", - йдеться в повідомленні.
Наприклад, раніше свиняча грудка коштувала приблизно 169 гривень за кілограм, то зараз сума складає майже 177 гривень.
Свинина
Як ми зазначили вище, за кілограм свинячої грудки доведеться викласти 176, 81 гривень. Лопатка, ребра та підчеревина варіюються в ціновому діапазон 161-167 гривень за кілограм. У категорії свинини найдорожчим є ошийок - 192 гривні за кілограм.
А от шашлик навпаки впав у ціні. У грудні його середня ціна склала 183 гривні, у той час, як у січні він коштує 174 гривні. Таке значне зниження можна пов'язати з не сезонністю купівлі.
В Україні здорожчало м'ясо (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Курятина
Найдешевшим товаром із курки є гомілка. Вона коштує 70 гривень за кілограм. Наступну сходинку посідає стегно з ціною 100 гривень за кіло. А от філе б'є рекорди цінової політики - майже 140 гривень за кілограм. У грудні 2022 його середня ціна становила 133 гривні.
Яловичина
З-поміж усіх видів вітчизняного м'яса яловичина майже завжди була найдорожчою. За кілограм ребер доведеться віддати 142 гривні. А якщо любите яловичий гуляш, приготуйте 243 гривні за кілограм.
Сало
Домашнє сало не змінило своїх цінових позицій: що в грудні 2022, що в січні 2023 воно коштує рівно 189 гривень за кілограм.
А от солоне сало дещо виросло у вартості: з 262 до 271 гривні за кілограм.
Домашнє сало майже не змінилося в ціні (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Залежно від торгової марки та виду ковбаси змінюється її вартість. Середня ціна на копчений виріб становить 315 гривень. При тому, що найвища сума за кілограм - 660 гривень, а найнижча - 85.
Варена ковбаса також має великі розбіжності. Середня ціна буде 159 гривень, але залежно від виробника вона може буде і 99, і майже 300 гривень за кілограм.
Сардельки та сосиски
Сардельки з сиром своєї вартості не змінили - 198 гривень. Молочні ж коштують приблизно 115 гривень за кілограм.
Середня вартість сосисок дорівнює 157 гривень.
Раніше ми розповідали, як змінилися ціни на яблука в Україні.
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