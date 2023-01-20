В Украине подорожало мясо и колбаса: сколько теперь стоят товары

Мясо и колбаса заметно прибавили в цене в последнее время. По сравнению с предыдущим месяцем в январе 2023 цены изменились в зависимости от вида продукции и торговой марки.
Об этом говорится в отчете на сайте Минфина.
"По сравнению с предыдущим месяцем мясные продукты подорожали в среднем на 1,90%. В декабре 2022 года этот индекс по отношению к предыдущему месяцу составлял 102,41%", - говорится в сообщении.
Например, раньше свиная грудка стоила примерно 169 гривен за килограмм, то сейчас сумма составляет почти 177 гривен.
Свинина
Как мы отметили выше, за килограмм свиной грудки придется выложить 176, 81 гривен. Лопатка, ребра и подбрюшина варьируются в ценовом диапазоне 161-167 гривен за килограмм. В категории свинины самым дорогим является ошеек - 192 гривны за килограмм.
А вот шашлык наоборот упал в цене. В декабре его средняя цена составила 183 гривны, в то время как в январе он стоит 174 гривны. Такое значительное снижение можно связать с не сезонностью покупки.
В Украине подорожало мясо (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Курятина
Самым дешевым товаром из курицы является голень. Она стоит 70 гривен за килограмм. На следующую ступеньку приходится бедро с ценой 100 гривен за кило. А вот филе бьет рекорды ценовой политики - почти 140 гривен за килограмм. В декабре 2022 года его средняя цена составляла 133 гривны.
Говядина
Из всех видов отечественного мяса говядина почти всегда была самой дорогой. За килограмм ребер придется отдать 142 гривны. А если любите говяжий гуляш, приготовьте 243 гривны за килограмм.
Сало
Домашнее сало не изменило своих ценовых позиций: что в декабре 2022 года, что в январе 2023 года оно стоит ровно 189 гривен за килограмм.
А вот соленое сало несколько выросло в цене: с 262 до 271 гривны за килограмм.
Домашнее сало почти не изменилось в цене (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
В зависимости от торговой марки и вида колбасы меняется ее стоимость. Средняя цена на копченое изделие составляет 315 гривен. При том, что самая высокая сумма за килограмм - 660 гривен, а самая низкая - 85.
Вареная колбаса также имеет большие разногласия в цене. Средняя цена будет 159 гривен, но в зависимости от производителя она может быть и 99 и почти 300 гривен за килограмм.
Сардельки и сосиски
Сардельки с сыром своей стоимости не изменили - 198 гривен. Молочные стоят примерно 115 гривен за килограмм.
Средняя стоимость сосисок составляет 157 гривен.
Раньше мы рассказывали, как изменились цены на яблоки в Украине.
Читайте также, на сколько подорожали молоко и кисломолочный творог.