В Украине подорожало мясо и колбаса: сколько теперь стоят товары

На сколько подорожало мясо

"По сравнению с предыдущим месяцем мясные продукты подорожали в среднем на 1,90%. В декабре 2022 года этот индекс по отношению к предыдущему месяцу составлял 102,41%", - говорится в сообщении.

Например, раньше свиная грудка стоила примерно 169 гривен за килограмм, то сейчас сумма составляет почти 177 гривен.

Какие цены на мясо в Украине

Свинина

Как мы отметили выше, за килограмм свиной грудки придется выложить 176, 81 гривен. Лопатка, ребра и подбрюшина варьируются в ценовом диапазоне 161-167 гривен за килограмм. В категории свинины самым дорогим является ошеек - 192 гривны за килограмм.

А вот шашлык наоборот упал в цене. В декабре его средняя цена составила 183 гривны, в то время как в январе он стоит 174 гривны. Такое значительное снижение можно связать с не сезонностью покупки.

В Украине подорожало мясо (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Курятина

Самым дешевым товаром из курицы является голень. Она стоит 70 гривен за килограмм. На следующую ступеньку приходится бедро с ценой 100 гривен за кило. А вот филе бьет рекорды ценовой политики - почти 140 гривен за килограмм. В декабре 2022 года его средняя цена составляла 133 гривны.

Говядина

Из всех видов отечественного мяса говядина почти всегда была самой дорогой. За килограмм ребер придется отдать 142 гривны. А если любите говяжий гуляш, приготовьте 243 гривны за килограмм.

Сало

Домашнее сало не изменило своих ценовых позиций: что в декабре 2022 года, что в январе 2023 года оно стоит ровно 189 гривен за килограмм.

А вот соленое сало несколько выросло в цене: с 262 до 271 гривны за килограмм.

Домашнее сало почти не изменилось в цене (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Что с ценами на колбасные изделия

В зависимости от торговой марки и вида колбасы меняется ее стоимость. Средняя цена на копченое изделие составляет 315 гривен. При том, что самая высокая сумма за килограмм - 660 гривен, а самая низкая - 85.

Вареная колбаса также имеет большие разногласия в цене. Средняя цена будет 159 гривен, но в зависимости от производителя она может быть и 99 и почти 300 гривен за килограмм.

Сардельки и сосиски

Сардельки с сыром своей стоимости не изменили - 198 гривен. Молочные стоят примерно 115 гривен за килограмм.

Средняя стоимость сосисок составляет 157 гривен.