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В Україні змінились ціни на молоко, сир та масло: скільки зараз доведеться заплатити

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Понеділок 09 січня 2023 15:08
В Україні змінились ціни на молоко, сир та масло: скільки зараз доведеться заплатити Скільки коштує молоко та сир в Україні (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні змінились ціни на молочну продукцію. Зараз молоко в середньому коштує майже на 2 грн більше від середньомісячної вартості у грудні-2022.

Про це повідомляє "Мінфін".

Які ціни на молочну продукцію

Станом на 9 січня, в мережах відомих супермаркетів кефір "Селянський" 2,5% коштує (за 950 мл):

  • Auchan - 36 грн;
  • Novus - 39,99 грн;
  • Metro - 37,39 грн;
  • Varus - 37,5 грн.

Молоко "Простоквашино" 1% в середньому подорожчало майже на 2 грн. У грудні-2022 його ціна складала 38,32 грн. Зараз магазини встановили таку вартість (за 900 мл):

  • Metro - 38,32 грн;
  • Novus - 41,99 грн.

Також на на 2,23 грн зросло й молоко "Яготинське" 2,6%. Його ціна з 36,74 грн виросла до 38,97 грн (за 900 мл):

  • Auchan - 37,6 грн;
  • Novus - 38,99 грн;
  • Metro - 36,98 грн;
  • Varus - 38,9 грн;
  • Megamarket - 42,4 грн.

Вершкове масло "Яготинське" 73% здорожчало з 67,16 грн/180 гр. до 67,70 грн:

  • Auchan - 68,5 грн;
  • Novus - 69,19 грн;
  • Metro - 65,41 грн.

Кисломолочний сир "Простоквашино" 9% знизився у ціні майже на 2 грн. Раніше його ціна була 65,17 грн/300 гр. Зараз у супермаркетах ціни такі:

  • Metro - 63,45 грн;
  • Auchan - 62,3 грн;
  • Varus - 63,6 грн.

Раніше ми повідомляли, який кефір краще ніколи не купувати і кому він суворо протипоказаний.

Також ми писали, як дізнатися в домашніх умовах, чи не розбавлене молоко.

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