В Україні помітно зросли ціни на яблука: скільки зараз коштує кілограм

В Україні з початку 2023 року на ринку спостерігається збільшення відпускних цін на яблука. Причиною є зростання попиту на фрукти.

Чому ростуть ціни

Зокрема, перед новорічними святами попит на яблука був відносно невисоким, то вже сьогодні високу зацікавленість у закупівлі цієї продукції проявляють покупці практично всіх категорій.

Однак, зараз на ринку пропозиція яблук високої якості є досить обмеженою, тому це також сприяє зростанню цін на цю продукцію.

"Садівники зараз пропонують до продажу продукцію, якість якої почала погіршуватися внаслідок тривалого зберігання. Водночас якісне яблуко вони планують продавати не раніше початку весни", - повідомили експерти.

Також через нестабільність на валютному ринку ціна на імпортне яблуко також помітно зросла, що надає додаткову підтримку ціновому зростанню на ці фрукти з місцевих господарств.

За підрахунками аналітиків, тільки з початку поточного місяця ціна на якісне яблуко в Україні зросла в середньому на 37%. На сьогодні ціні стартують від 9 до 15 грн/кг в залежності від калібру і сорту. Найбільшим попитом користуються яблука червоних сортів.

Які ціни на фрукти

За даними сайту Мінфін, зараз у популярних українських супермаркетах яблука продають за такими цінами:

Varus - 9,30 грн/кг;

Novus - 11,99 грн/кг.

Додамо, що також дещо помітно змінились ціни і на інші популярні фрукти: