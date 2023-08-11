В Україні подорожчала реєстрація авто: скільки зараз коштує отримати номери і техпаспорт
В Україні підвищили вартість державної реєстрації транспортних засобів. Причиною цього стало подорожчання бланкової продукції.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
Що змінилось для водіїв
У вартість комплексної послуги з реєстрації або перереєстрації входить кілька платежів, зокрема і за бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Нову партію бланкової продукції отримали за вищим тарифом.
Раніше бланкова продукція коштувала 312 грн, а відтепер - 405 грн.
Скільки коштує отримати номери й техпаспорт
Орієнтовна вартість реєстрації або перереєстрації транспортного засобу становить:
Для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) - 955 грн:
- послуга - 200 грн
- бланк свідоцтва - 405 грн
- номерний знак - 350 грн
Для мототранспорту (із видачею номерного знака) - 727 грн:
- послуга - 200 грн
- бланк свідоцтва - 405 грн
- номерний знак - 122 грн
Для причепів (із видачею номерного знака) - 716 грн:
- послуга - 200 грн
- бланк свідоцтва - 405 грн
- номерний знак - 111 грн
Для мопедів або окремих їх агрегатів становить (із видачею номерного знака) - 698 грн:
- послуга - 200 грн
- бланк свідоцтва - 405 грн
- номерний знак - 93 грн
Також окремо можуть нарахувати комісію банківської установи або платіжної системи.
Раніше ми повідомляли про те, що для українських водіїв готують нові штрафи.
Читайте також про те, що водії відтепер можуть економити на пальному.