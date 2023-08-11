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В Україні подорожчала реєстрація авто: скільки зараз коштує отримати номери і техпаспорт

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П'ятниця 11 серпня 2023 15:23
В Україні подорожчала реєстрація авто: скільки зараз коштує отримати номери і техпаспорт У скільки зараз обійдеться реєстрація машини (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

В Україні підвищили вартість державної реєстрації транспортних засобів. Причиною цього стало подорожчання бланкової продукції.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Що змінилось для водіїв

У вартість комплексної послуги з реєстрації або перереєстрації входить кілька платежів, зокрема і за бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Нову партію бланкової продукції отримали за вищим тарифом.

Раніше бланкова продукція коштувала 312 грн, а відтепер - 405 грн.

Скільки коштує отримати номери й техпаспорт

Орієнтовна вартість реєстрації або перереєстрації транспортного засобу становить:

Для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) - 955 грн:

  • послуга - 200 грн
  • бланк свідоцтва - 405 грн
  • номерний знак - 350 грн

Для мототранспорту (із видачею номерного знака) - 727 грн:

  • послуга - 200 грн
  • бланк свідоцтва - 405 грн
  • номерний знак - 122 грн

Для причепів (із видачею номерного знака) - 716 грн:

  • послуга - 200 грн
  • бланк свідоцтва - 405 грн
  • номерний знак - 111 грн

Для мопедів або окремих їх агрегатів становить (із видачею номерного знака) - 698 грн:

  • послуга - 200 грн
  • бланк свідоцтва - 405 грн
  • номерний знак - 93 грн

Також окремо можуть нарахувати комісію банківської установи або платіжної системи.

Раніше ми повідомляли про те, що для українських водіїв готують нові штрафи.

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