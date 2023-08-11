В Україні подорожчала реєстрація авто: скільки зараз коштує отримати номери і техпаспорт

В Україні підвищили вартість державної реєстрації транспортних засобів. Причиною цього стало подорожчання бланкової продукції.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Що змінилось для водіїв

У вартість комплексної послуги з реєстрації або перереєстрації входить кілька платежів, зокрема і за бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Нову партію бланкової продукції отримали за вищим тарифом.

Раніше бланкова продукція коштувала 312 грн, а відтепер - 405 грн.

Скільки коштує отримати номери й техпаспорт

Орієнтовна вартість реєстрації або перереєстрації транспортного засобу становить:

Для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) - 955 грн:

послуга - 200 грн

бланк свідоцтва - 405 грн

номерний знак - 350 грн

Для мототранспорту (із видачею номерного знака) - 727 грн:

послуга - 200 грн

бланк свідоцтва - 405 грн

номерний знак - 122 грн

Для причепів (із видачею номерного знака) - 716 грн:

послуга - 200 грн

бланк свідоцтва - 405 грн

номерний знак - 111 грн

Для мопедів або окремих їх агрегатів становить (із видачею номерного знака) - 698 грн:

послуга - 200 грн

бланк свідоцтва - 405 грн

номерний знак - 93 грн

Також окремо можуть нарахувати комісію банківської установи або платіжної системи.