В Украине подорожала регистрация авто: сколько сейчас стоит получить номера и техпаспорт
В Украине повысили стоимость государственной регистрации транспортных средств Причиной тому стало подорожание бланковой продукции.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.
Что изменилось для водителей
В стоимость комплексной услуги по регистрации или перерегистрации входит несколько платежей, в том числе за бланк свидетельства о регистрации транспортного средства. Новую партию бланковой продукции получили по высшему тарифу.
Раньше бланковая продукция стоила 312 грн, а отныне - 405 грн.
Сколько стоит получить номера и техпаспорт
Примерная стоимость регистрации или перерегистрации транспортного средства составляет:
Для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) - 955 грн:
- услуга - 200 грн
- бланк свидетельства - 405 грн
- номерной знак - 350 грн
Для мототранспорта (с выдачей номерного знака) - 727 грн:
- услуга - 200 грн
- бланк свидетельства - 405 грн
- номерной знак - 122 грн
Для прицепов (с выдачей номерного знака) - 716 грн:
- услуга - 200 грн
- бланк свидетельства - 405 грн
- номерной знак - 111 грн
Для мопедов или отдельных их агрегатов составляет (с выдачей номерного знака) - 698 грн:
- услуга - 200 грн
- бланк свидетельства - 405 грн
- номерной знак - 93 грн
Также отдельно могут насчитать комиссию банковского учреждения или платежной системы.
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