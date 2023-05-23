В Україні подорожчає хліб за однієї умови: на скільки злетить ціна продукту

На скільки подорожчав хліб у 2023 році

Ціни на хліб різних сортів змінилися так:

хліб пшеничний із борошна першого ґатунку: +1,8% до 34,81 грн за кг;

хліб пшеничний із борошна найвищої якості: +1,7% до 41,81 грн за кг;

батон: +2,2% до 22,30 грн. за 500 г;

житній хліб: +1,4% до 35,56 грн/кг.

Що буде з цінами на хліб далі

Експерт зазначила, що за квітень 2023 року хліб у середньому додав у ціні 0,5% (20-30 копійок за кг).

Черемісіна озвучила прогноз, що через подорожчання електроенергії на тлі тривалої енергетичної кризи в Україні та повернення ПДВ на паливо з 1 липня 2023 року середня ціна на хліб продовжить поступово зростати на 0,5-1% на місяць.

Таким чином, до кінця року батон, який коштує 22,30 грн, може зрости в ціні на 4-8% орієнтовно до 24,15 грн.

А, наприклад, хліб пшеничний (650 г), ціна якого на початку травня становила близько 32 грн, подорожчає до 34,65 грн. Тобто, залежно від виробу, хліб в Україні до кінця року може додати в ціні по 1,5-3 грн за буханець.