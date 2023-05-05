Що буде з цінами на продукти в Україні: НБУ оновив прогноз з інфляції до 2025 року

У 2023 році інфляція в Україні уповільниться до 14,8% р/р після 26,6% минулого року. Це відбуватиметься передусім під впливом жорстких монетарних умов, уповільнення світової інфляції та стриманого внутрішнього попиту, у тому числі через повільне відновлення доходів населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (квітень 2023 року).

"Зменшення безпекових ризиків із наступного року сприятиме подальшому поліпшенню інфляційних очікувань економічних суб’єктів, згасанню шоків пропозиції завдяки відновленню логістики та виробничих потужностей, а також вищим врожаям", - йдеться у звіті.

Це разом із відносно жорсткою монетарною політикою НБУ послаблюватиме інфляційний тиск навіть в умовах пожвавлення економіки та збереження м’якої фіскальної політики. У результаті інфляція знизиться нижче 10% вже наступного року. У 2025 році інфляція повернеться в цільовий діапазон (5%), йдеться в прогнозі.

У повоєнний період основним джерелом тиску на ціни стане відновлення попиту та зарплат, що найбільше позначатиметься на вартості послуг, зокрема пов’язаних з відновленням житла, зазначили в НБУ.

Ціни на продукти

За даними НБУ, попри нижчі урожаї попереднього року, пропозиція с/г продукції була достатньою для забезпечення внутрішніх потреб, що, серед іншого, було зумовлено теплими погодними умовами взимку.

Крім того, тривало зниження світових цін на ці товари, а експортні ціни на українське збіжжя та іншу с/г продукцію були ще нижчими за світові через логістичні труднощі та високі ризики, навіть попри дію "зернового коридору".

Як наслідок, зростання цін на сирі продукти харчування сповільнилося до 31,6% р/р. Зокрема, повільніше дорожчали борошно та крупи, а також продукція тваринництва під впливом вторинних ефектів від зниження цін на корми та слабкого попиту. Це, зі свого боку, обмежувало зростання цін і на оброблені продукти харчування, зазначили в НБУ.

Водночас, під кінець І кварталу через вичерпання ефектів теплої зимової погоди високими темпами зростали ціни на овочі, зокрема на цибулю, моркву та тепличні овочі, що дорожчали ще й з огляду на зростання витрат бізнесу в попередні місяці через дефіцит е/е, а також обмеження імпорту через наслідки землетрусу в Туреччині. Зберігалися високі темпи подорожчання яєць, йдеться у звіті.

"Продовольча інфляція в поточному році залишатиметься високою через продовження зростання цін на плодоовочеву продукцію у зв’язку з очікуваним зниженням урожаїв, а також ефекти від подорожчання палива в другому півріччі", - зазначають в НБУ.

За прогнозом НБУ, порівняно дешеві корми стримуватимуть підвищення цін на продукцію тваринництва. У наступні роки зі зменшенням безпекових ризиків продовольча інфляція буде швидко знижуватися завдяки відновленню технологічних і логістичних зв'язків, збільшенню врожаїв та очікуваному зниженню світових цін на продовольство та енергоносії. Це переважить вплив від відновлення споживчого попиту, у тому числі через повернення мігрантів.

"Відповідно, прогнозується, що за умови відсутності значних нових шоків пропозиції наступного року інфляція сирих продуктів знизиться до однознакового рівня, а до кінця прогнозного періоду - майже до 3%", - йдеться у звіті.