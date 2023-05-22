Ціна на цей овоч зростатиме: експерт спрогнозував подорожчання цибулі

Експерт з аграрних питань Михайло Апостол повідомив ТСН , що буде з цінами на цибулю далі.

Чи ціни на цибулю зростатимуть далі

Експерт прогнозує, що ціна цибулі зростатиме і надалі.

"В Україні використано майже всі запаси цибулі і зараз йде пошук для закупівель на зовнішніх ринках. Україна – не єдиний покупець цього овочу, оскільки в Європі через посуху цибуля теж не вродила. Європа, яка постачала цибулю з Польщі та Нідерландів, зараз теж у пошуках цибулі, тому на зовнішніх ринках закупівельна ціна на неї досить висока", - сказав він.

Скільки зараз коштує цибуля в Україні

Зазначимо, що ціна на цибулю в українських магазинах стартує від 51,99 гривень за кілограм. Така ціна на овоч у супермаркеті Novus.

Коли подешевшає цибуля

За прогнозами деяких експертів, цибуля буде по 20-25 гривень, коли українські фермери зберуть урожай, тобто восени.

"Цього року посіяли цибулю навіть на Закарпатті, у Чернігівській та Одеській областях. Великі підприємства через місяць-півтора почнуть постачання. І зелена цибуля вже є – це зменшує попит на ріпчасту. Такого дефіциту, як цього року, не буде", – розповіла президент Асоціації виробників часнику, представниця нідерландської компанії з вирощування цибулі Gourmet Юліанна Мусса.