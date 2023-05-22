ua ru
Пн, 22 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ціна на цей овоч зростатиме: експерт спрогнозував подорожчання цибулі

Новость на русском →
Понеділок 22 травня 2023 12:54
Ціна на цей овоч зростатиме: експерт спрогнозував подорожчання цибулі Фото: В Україні подорожчає цибуля (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні за останній рік найбільше подорожчала цибуля. Її ціна зросла втричі.

Експерт з аграрних питань Михайло Апостол повідомив ТСН, що буде з цінами на цибулю далі.

Чи ціни на цибулю зростатимуть далі

Експерт прогнозує, що ціна цибулі зростатиме і надалі.

"В Україні використано майже всі запаси цибулі і зараз йде пошук для закупівель на зовнішніх ринках. Україна – не єдиний покупець цього овочу, оскільки в Європі через посуху цибуля теж не вродила. Європа, яка постачала цибулю з Польщі та Нідерландів, зараз теж у пошуках цибулі, тому на зовнішніх ринках закупівельна ціна на неї досить висока", - сказав він.

Скільки зараз коштує цибуля в Україні

Зазначимо, що ціна на цибулю в українських магазинах стартує від 51,99 гривень за кілограм. Така ціна на овоч у супермаркеті Novus.

Коли подешевшає цибуля

За прогнозами деяких експертів, цибуля буде по 20-25 гривень, коли українські фермери зберуть урожай, тобто восени.

"Цього року посіяли цибулю навіть на Закарпатті, у Чернігівській та Одеській областях. Великі підприємства через місяць-півтора почнуть постачання. І зелена цибуля вже є – це зменшує попит на ріпчасту. Такого дефіциту, як цього року, не буде", – розповіла президент Асоціації виробників часнику, представниця нідерландської компанії з вирощування цибулі Gourmet Юліанна Мусса.

Як ми писали раніше, в Україні впали ціни на яйця.

Читайте також, який популярний овоч упав у ціні до 4 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
ціни Ціни на продукти лук