В Украине подорожает хлеб при одном условии: на сколько взлетит цена продукта

В Украине за последний год поднялся в цене хлеб, и такая тенденция сохранится далее. Согласно данным Госстата, за март 2023 года хлеб подорожал на 0,3%, а с начала года — на 3,3%.
О том, что будет с ценой на хлеб дальше, рассказала главная научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светлана Черемисина, пишет "Фокус".
Цены на хлеб разных сортов изменились так:
Эксперт отметила, что за апрель 2023 года хлеб в среднем прибавил в цене 0,5% (20-30 копеек за кг).
Черемисина озвучила прогноз, что из-за удорожания электроэнергии на фоне продолжительного энергетического кризиса в Украине и возврата НДС на топливо с 1 июля 2023 года средняя цена на хлеб продолжит постепенно расти на 0,5-1% в месяц.
Таким образом, до конца года батон, который стоит 22,30 грн, может вырасти в цене на 4-8% ориентировочно до 24,15 грн.
А например, хлеб пшеничный (650 гр), цена которого в начале мая составляла около 32 грн, подорожает до 34,65 грн. То есть, в зависимости от изделия хлеб в Украине до конца года может прибавить в цене по 1,5-3 грн за буханку.
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