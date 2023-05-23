В Украине подорожает хлеб при одном условии: на сколько взлетит цена продукта

На сколько подорожал хлеб в 2023 году

Цены на хлеб разных сортов изменились так:

хлеб пшеничный из муки первого сорта: +1,8% до 34,81 грн за кг;

хлеб пшеничный из муки высшего качества: +1,7% до 41,81 грн за кг;

батон: +2,2% до 22,30 грн. за 500 гр;

ржаной хлеб: +1,4% до 35,56 грн за кг.

Что будет с ценами на хлеб дальше

Эксперт отметила, что за апрель 2023 года хлеб в среднем прибавил в цене 0,5% (20-30 копеек за кг).

Черемисина озвучила прогноз, что из-за удорожания электроэнергии на фоне продолжительного энергетического кризиса в Украине и возврата НДС на топливо с 1 июля 2023 года средняя цена на хлеб продолжит постепенно расти на 0,5-1% в месяц.

Таким образом, до конца года батон, который стоит 22,30 грн, может вырасти в цене на 4-8% ориентировочно до 24,15 грн.

А например, хлеб пшеничный (650 гр), цена которого в начале мая составляла около 32 грн, подорожает до 34,65 грн. То есть, в зависимости от изделия хлеб в Украине до конца года может прибавить в цене по 1,5-3 грн за буханку.