В Україні планують серйозно реформувати дитсадки. До яких змін готуватись
Вихователям дитячих садків планують скоротити робочий час до 30 годин на тиждень. Таку норму передбачає законопроєкт про реформу дошкільної освіти. Зараз його готують до голосування в парламенті в другому читанні. Також у ньому прописані й інші важливі зміни у закладах дошкільної освіти.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Освіта.uа".
Що відомо про майбутні зміни
У законопроєкті пропонують зменшити тривалість робочого часу вихователів. 30-годинний робочий тиждень має включати час, який потрібний для виконання ними навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності.
Керівникам та вихователям-методистам закладів дошкільної освіти також скоротять тривалість робочого часу до 36 годин на тиждень на одну тарифну ставку.
Зазначається, що педагогічні працівники у дитсадках матимуть щорічну основну оплачувану відпустку тривалістю 56 календарних днів. А от помічники вихователів закладів дошкільної освіти матимуть 28 календарних днів відпустки.
Щорічно додатково за особливий характер праці надаватимуть 7 календарних днів відпустки помічникам вихователів спеціальних закладів дошкільної освіти, інклюзивних, спеціальних груп інших закладів дошкільної освіти.
Також педагогічні працівники дитсадків протягом робочого дня матимуть перерву для відпочинку й харчування тривалістю не менше 45 хвилин.
Додамо, що зараз нормальна тривалість робочого часу педагогічних працівників у дитсадку не може перевищувати 40 годин на тиждень.
Які ще зміни передбачає законопроект
Законопроєкт № 8030 про реформу дошкільної освіти має на меті зробити так, щоб кожна дитина в Україні мала можливість здобувати якісну сучасну дошкільну освіту з урахуванням її індивідуальних особливостей, потреб, інтересів та здібностей.
Ініціатори змін прагнуть зробити дошкільну освіту територіально доступнішою, а також добитись справедливої черговості зарахування дітей до садочка.
Після запровадження змін у кожному садочку має бути укриття, а також психологічний супровід, сучасні підходи в організації харчування, медичного обслуговування, цифровізація управлінських процесів та підтримка роботи вихователів.
Також планують запровадити більше різноманіття груп:
- вікові
- різновікові
- інклюзивні
- спеціальні
- з різними освітніми програмами та розпорядками перебування вихованців
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