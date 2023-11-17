"Дітей водити страшно". На Полтавщині показали садочок за 10 мільйонів гривень (фото і відео)

У жовтні 2023 року на реконструкцію дитячого садочка "Сонечко" в місті Зінькові Полтавської області виділили 10 мільйонів гривень. Однак батьки скаржаться, що робити не завершили до початку сезону холодів, а дітей водити в заклад потрібно.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: допис Наталії Грабар у Facebook-спільноті "Батьки SOS", оголошення на Prozorro.

Який вигляд має садочок

Мама Наталя Грабар пише, що демонтаж даху з будівлі дитсадочка розпочали ще наприкінці вересня, але досі не завершили. Жінка іронічно додає: виділених 10 мільйонів, напевно, не вистачило на те, щоб найняти кваліфікованих будівельників. Річ у тім, що зараз цим займаються 17-річні школярі на вихідних.

Крім того, вже розпочався сезон холодів і дощів. Щоб постійна волога не зіпсувала стіни та підлогу, персонал навчального закладу приходить вичерпувати воду.

Увесь цей час батьків переконували, що все йде за планом. Але водночас пройти на територію та подивитися, як просувається реконструкція, не дозволяли, а співробітникам забороняли розповідати зайву інформацію.

Ба більше - батьків не пускали навіть всередину садочка, тому дітей з речами віддавали просто на виході.

Пізніше стало відомо, що будівельні роботи зупинилися через те, що майстрам не виплачують гонорари. З цієї ж причини майданчик покинула й попередня бригада.

Наталі вдалося пройти всередину. На світлинах, зроблених нею, видно відкритий дах будівлі, обдерті шпалери, стіни з цвіллю та відра в кутках, куди збирають воду.

Який вигляд має садочок всередині (фото: Наталя Грабар/Батьки SOS)

Конкурсу на проведення робіт не було

На державному ресурсі Prozorro можна знайти оголошення про реконструкцію даху в Полтавській області. Відповідно до нього для задоволення цієї потреби виділили 10 021 785 гривень.

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Однак в оголошенні відсутня інформація про проведення конкурсу для замовників.

Учасник конкурсу був лише один, і вже за тиждень з ним уклали договір на проведення робіт.

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