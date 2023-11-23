В Украине планируют серьезно реформировать детсады. К каким изменениям готовиться

Воспитателям детских садов планируют сократить рабочее время до 30 часов в неделю. Такую норму предусматривает законопроект о реформе дошкольного образования. Сейчас он готовится к голосованию в парламенте во втором чтении. Также в нем прописаны и другие важные изменения в учреждениях дошкольного образования.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию " Освіта.ua ".

Что известно о будущих изменениях

В законопроекте предлагают уменьшить продолжительность рабочего времени воспитателей. 30-часовая рабочая неделя должна включать время, необходимое для выполнения ими учебной, воспитательной, методической, организационной работы и другой педагогической деятельности.

Руководителям и воспитателям-методистам дошкольного образования также сократят продолжительность рабочего времени до 36 часов в неделю на одну тарифную ставку.

Отмечается, что педагогические работники в детсадах будут иметь ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. А вот помощники воспитателей учебных заведений будут иметь 28 календарных дней отпуска.

Ежегодно дополнительно за особый характер труда будут предоставляться 7 календарных дней отпуска помощникам воспитателей специальных заведений дошкольного образования, инклюзивных, специальных групп других заведений дошкольного образования.

Также педагогические работники детсадов в течение рабочего дня будут иметь перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 45 минут.

Добавим, что сейчас нормальная продолжительность рабочего времени педагогических работников в детском саду не может превышать 40 часов в неделю.

Какие еще изменения предполагает законопроект

Законопроект № 8030 о реформе дошкольного образования имеет цель сделать так, чтобы каждый ребенок в Украине имел возможность получать качественное современное дошкольное образование с учетом его индивидуальных особенностей, потребностей, интересов и способностей.

Инициаторы изменений стремятся сделать дошкольное образование территориально более доступным, а также добиться справедливой очередности зачисления детей в садик.

После введения изменений в каждом садике должно быть укрытие, а также психологическое сопровождение, современные подходы в организации питания, медицинского обслуживания, цифровизация управленческих процессов и поддержка работы воспитателей.

Также планируют ввести большее разнообразие групп: