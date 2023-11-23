В Украине планируют серьезно реформировать детсады. К каким изменениям готовиться
Воспитателям детских садов планируют сократить рабочее время до 30 часов в неделю. Такую норму предусматривает законопроект о реформе дошкольного образования. Сейчас он готовится к голосованию в парламенте во втором чтении. Также в нем прописаны и другие важные изменения в учреждениях дошкольного образования.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Освіта.ua".
Что известно о будущих изменениях
В законопроекте предлагают уменьшить продолжительность рабочего времени воспитателей. 30-часовая рабочая неделя должна включать время, необходимое для выполнения ими учебной, воспитательной, методической, организационной работы и другой педагогической деятельности.
Руководителям и воспитателям-методистам дошкольного образования также сократят продолжительность рабочего времени до 36 часов в неделю на одну тарифную ставку.
Отмечается, что педагогические работники в детсадах будут иметь ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. А вот помощники воспитателей учебных заведений будут иметь 28 календарных дней отпуска.
Ежегодно дополнительно за особый характер труда будут предоставляться 7 календарных дней отпуска помощникам воспитателей специальных заведений дошкольного образования, инклюзивных, специальных групп других заведений дошкольного образования.
Также педагогические работники детсадов в течение рабочего дня будут иметь перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 45 минут.
Добавим, что сейчас нормальная продолжительность рабочего времени педагогических работников в детском саду не может превышать 40 часов в неделю.
Какие еще изменения предполагает законопроект
Законопроект № 8030 о реформе дошкольного образования имеет цель сделать так, чтобы каждый ребенок в Украине имел возможность получать качественное современное дошкольное образование с учетом его индивидуальных особенностей, потребностей, интересов и способностей.
Инициаторы изменений стремятся сделать дошкольное образование территориально более доступным, а также добиться справедливой очередности зачисления детей в садик.
После введения изменений в каждом садике должно быть укрытие, а также психологическое сопровождение, современные подходы в организации питания, медицинского обслуживания, цифровизация управленческих процессов и поддержка работы воспитателей.
Также планируют ввести большее разнообразие групп:
- возрастные
- разновозрастные
- инклюзивные
- специальные
- с разными образовательными программами и распорядками пребывания питомцев
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