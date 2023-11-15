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В Україні піднімуть зарплати вчителям: коли та на скільки

Середа 15 листопада 2023 14:22
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В Україні піднімуть зарплати вчителям: коли та на скільки Вчителям планують підняти зарплати (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Зарплати в освітян планують підвищити у 2024 році. Як стверджують у Кабінеті міністрів, оклади у педагогів мають зрости на 21%, а середньомісячна зарплата вчителя вищої категорії підніметься до 17,4 тисячі гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Osvita.

Повідомляється, що підвищення зарплат працівникам освіти розповів прем'єр-міністра України Денис Шмигаль під час засідання уряду. Підвищення зарплат входить до соціальних витрат державного бюджету на 2024 рік.

За його словами, наступного року на освіту буде виділено 179 млрд гривень, що на 15% більше, ніж у 2023 році.

"Закладаємо у бюджеті зростання зарплат вчителів. Загалом виплати педагогам наступного року зростуть на 21%. Середньомісячна розрахункова заробітна плата вчителя вищої категорії збільшується з 14,4 тисячі гривень до 17,4 тисячі гривень", - сказав прем'єр-міністр.

Також буде продовжено інші освітні програми. Зокрема, на облаштування укриттів спрямують 2,5 млрд гривень, на реформу НУШ - 1,5 млрд гривень, на модернізацію шкільних їдалень - 1,5 млрд гривень, на нові шкільні автобуси - 1 млрд гривень.

Також передбачено збільшення фінансування науки на 15%. Основний акцент буде зроблено на дослідження, пов'язані з оборонно-промисловим комплексом.

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