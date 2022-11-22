В Україні планують провести удосконалені мультитести замість ЗНО 2023: що відомо

Чиновник, пояснюючи ініціативу МОН у ході планування вступної кампанії наступного року, звертає увагу, що ЗНО "було і буде механізмом прозорого вступу до закладів вищої освіти".

"Однак в умовах воєнного стану існують перешкоди щодо його організації та проведення, а також неможливо охопити тестуванням потенційних вступників до українських ЗВО, які тимчасово перебувають за кордоном", - йдеться у публікації.

Так, зазначає Шкарлет, безпека та труднощі логістики не дозволяють МОН планувати проведення ЗНО у традиційному форматі.

Таким чином МОН як альтернативу розглядає проведення у 2023 році удосконаленого НМТ.

Що мається на увазі

Тестові завдання складуть згідно з програмами ЗНО з відповідних предметів.

До НМТ увійдуть обов'язкові та додаткові блоки.

Як планують у міністерстві, обов'язковий блок складатиметься з чотирьох предметів:

українська мова;

математика;

історія України;

іноземна мова (на вибір вступників будуть запропоновані англійська, французька, німецька та іспанська мови).

Учасники протягом 90 хвилин виконуватимуть завдання з української мови та математики, а після короткої перерви ще 90 хвилин працюватимуть над завданнями з історії України та іноземної мови.

В окремий день вступники зможуть скласти додатковий блок НМТ з фізики, хімії чи біології, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України чи іноземної мови.

Тестування з додаткових предметів триватиме 75 хвилин.

Реєстрація для участі у НМТ планується у квітні, а тестування у червні - липні 2023 року в рамках основної та додаткової сесій.

Для вступу до 2023 можуть бути використані результати:

НМТ 2023;

НМТ 2022;

ЗНО 2020-2021 років.

Коли запрацюють нововведення

Шкарлет наголошує, що змінити формат проведення вступних іспитів можливо лише після ухвалення у Верховній Раді відповідного закону.

"МОН надасть більше інформації після внесення законопроєкту на розгляд до парламенту та оприлюднить проєкт Порядку прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2023 році для громадського обговорення", - додав чиновник.