В Украине планируют провести усовершенствованные мультитесты вместо ВНО 2023: что известно

Чиновник, объясняя инициативу МОН в ходе планирования вступительной кампании в следующем году, обращает внимание, что ВНО "было и будет механизмом прозрачного поступления в заведения высшего образования".

"Однако в условиях военного положения существуют препятствия его организации и проведению, а также невозможно охватить тестированием потенциальных поступающих в украинские ЗВО, которые временно находятся за границей", - говорится в публикации.

Так, отмечает Шкарлет, безопасность и трудности логистики не позволяют МОН планировать проведение ВНО в традиционном формате.

Таким образом МОН как альтернативу рассматривает проведение в 2023 году усовершенствованного НМТ.

Что это подразумевает

Тестовые задания составят согласно программам ВНО по соответствующим предметам.

В НМТ войдут обязательные и дополнительные блоки.

Как планируют в министерстве, обязательный блок будет состоять из четырех предметов:

украинский язык;

математика;

история Украины;

иностранный язык (по выбору поступающих будут предложены английский, французский, немецкий и испанский языки).

Участники в течение 90 минут будут выполнять задания по украинскому языку и математике, а после короткого перерыва еще 90 минут будут работать над задачами по истории Украины и иностранному языку.

В отдельный день поступающие смогут составить дополнительный блок НМТ по физике, химии или биологии, результатом которого можно будет заменить оценку по истории Украины или иностранному языку.

Тестирование по дополнительным предметам продлится 75 минут.

Регистрация для участия в НМТ планируется в апреле, а тестирование в июне - июле 2023 года в рамках основной и дополнительной сессий.

Для вступления в 2023 могут быть использованы результаты:

НМТ 2023;

НМТ 2022;

ВНО 2020-2021 годов.

Когда заработают новшества

Шкарлет подчеркивает, что изменить формат проведения вступительных экзаменов возможно только после принятия в Верховной Раде соответствующего закона.

"МОН предоставит больше информации после внесения законопроекта на рассмотрение в парламент и обнародует проект Порядка приема на обучение в высшие образования в 2023 году для общественного обсуждения", - добавил чиновник.