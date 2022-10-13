У 2023 році випускники початкової школи будуть складати ДПА: що відомо та які будуть вимоги

В Україні випускники початкових шкіл (4 клас) складатимуть державну підсумкову атестацію (ДПА) цього навчального року. Попри воєнний стан, держатестація має відбутися відповідно до встановленого порядку та наказу міністерства освіти та науки.

Про це повідомляє Osvita.ua .

Так, проводити ДПА для учнів, які завершують здобуття початкової освіти, будуть 2023-го у школах у письмовій формі.

Строки проведення атестації у 4 класі затверджує керівник навчального закладу у межах навчального року.

Завдання для ДПА складають вчителі школи відповідно до орієнтованих вимог, які затверджує керівник конкретного навчального закладу.

Орієнтовні вимоги до складання ДПА для учнів 4 класів

Атестація проводиться у формі підсумкових контрольних робіт з:

українською мови,

математики,

мови національних меншин або корінних народів (проводиться для тих, хто здобуває освіту такими мовами, за заявою одного з батьків або інших законних представників та за рішенням педради).

Такі контрольні роботи проводяться відповідно до календарного планування на 2 або 3 уроці, крім понеділка та п'ятниці, а також днів перед та після святкових.

На проведення контрольної роботи відводиться 1 академічна година (один урок): 5 хвилин - на пояснення змісту роботи та інструкції з її виконання та 35 хвилин - на її виконання.

Вимоги до виконання завдань з української мови та математики при складанні ДПА для випускників початкової школи (от: скрін osvita.ua)

Додамо, що результати атестації не враховуються під час виставлення річних оцінок з навчальних предметів.