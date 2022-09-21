ЗНО 2023: коли проводитимуть і з яких предметів
У міністерстві освіти та науки України погодили терміни проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у 2023 році, а також перелік предметів, які складатимуть випускники шкіл.
Про це йдеться у наказі відомства №715.
Як йдеться у документі "Деякі питання проведення у 2023 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти", підписаним головою МОН Сергієм Шкарлетом, ЗНО 2023 проводитимуть у звичному форматі, а до списку включено 12 навчальних предметів.
Випускники шкіл складатимуть ЗНО з 22 травня до 14 липня 2023 року.
До переліку навчальних предметів, з яких буде проведено оцінювання знань, включили традиційний для довоєнного часу список тестових предметів:
- українська мова
- українська мова та література
- математика (завдання рівня стандарту)
- математика
- історія України (період 1914 рік – початок XXI століття)
- історія України
- англійська мова
- іспанська мова
- німецька мова
- Французька мова
- біологія
- географія
- фізика
- хімія.
Зазначається, що ЗНО з математики (завдання рівня стандарту) та історії України (період 1914 - початок XXI століття) здійснюватимуть лише для проведення державної підсумкової атестації.
Нагадаємо, що цього року українські випускники через воєнний стан складали спрощений аналог ЗНО - національний мультипредметний тест. А взяти участь у тестуванні могли українці, які виїхали за кордон.