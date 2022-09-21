ЗНО 2023: коли проводитимуть і з яких предметів

У міністерстві освіти та науки України погодили терміни проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у 2023 році, а також перелік предметів, які складатимуть випускники шкіл.

Про це йдеться у наказі відомства №715.

Як йдеться у документі "Деякі питання проведення у 2023 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти", підписаним головою МОН Сергієм Шкарлетом, ЗНО 2023 проводитимуть у звичному форматі, а до списку включено 12 навчальних предметів.

Випускники шкіл складатимуть ЗНО з 22 травня до 14 липня 2023 року.

До переліку навчальних предметів, з яких буде проведено оцінювання знань, включили традиційний для довоєнного часу список тестових предметів:

українська мова

українська мова та література

математика (завдання рівня стандарту)

математика

історія України (період 1914 рік – початок XXI століття)

історія України

англійська мова

іспанська мова

німецька мова

Французька мова

біологія

географія

фізика

хімія.

Зазначається, що ЗНО з математики (завдання рівня стандарту) та історії України (період 1914 - початок XXI століття) здійснюватимуть лише для проведення державної підсумкової атестації.