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В Україні планують провести удосконалені мультитести замість ЗНО 2023: що відомо

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Вівторок 22 листопада 2022 17:29
В Україні планують провести удосконалені мультитести замість ЗНО 2023: що відомо Колаж РБК-Україна: у МОН України планують замість ЗНО 2023 провести вдосконалене НМТ
Автор: Володимир Костирін

В Україні пропонують провести удосконалене Національне мультипредметне тестування (НМТ) у 2023 році як альтернативу зовнішньому незалежному оцінюванню (ЗНО) в умовах воєнного стану та російської війни, що триває.

Про це 22 листопада повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет у своєму Telegram.

Чиновник, пояснюючи ініціативу МОН у ході планування вступної кампанії наступного року, звертає увагу, що ЗНО "було і буде механізмом прозорого вступу до закладів вищої освіти".

"Однак в умовах воєнного стану існують перешкоди щодо його організації та проведення, а також неможливо охопити тестуванням потенційних вступників до українських ЗВО, які тимчасово перебувають за кордоном", - йдеться у публікації.

Так, зазначає Шкарлет, безпека та труднощі логістики не дозволяють МОН планувати проведення ЗНО у традиційному форматі.

Таким чином МОН як альтернативу розглядає проведення у 2023 році удосконаленого НМТ.

Що мається на увазі

Тестові завдання складуть згідно з програмами ЗНО з відповідних предметів.

До НМТ увійдуть обов'язкові та додаткові блоки.

Як планують у міністерстві, обов'язковий блок складатиметься з чотирьох предметів:

  • українська мова;
  • математика;
  • історія України;
  • іноземна мова (на вибір вступників будуть запропоновані англійська, французька, німецька та іспанська мови).

Учасники протягом 90 хвилин виконуватимуть завдання з української мови та математики, а після короткої перерви ще 90 хвилин працюватимуть над завданнями з історії України та іноземної мови.

В окремий день вступники зможуть скласти додатковий блок НМТ з фізики, хімії чи біології, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України чи іноземної мови.

Тестування з додаткових предметів триватиме 75 хвилин.

Реєстрація для участі у НМТ планується у квітні, а тестування у червні - липні 2023 року в рамках основної та додаткової сесій.

Для вступу до 2023 можуть бути використані результати:

  • НМТ 2023;
  • НМТ 2022;
  • ЗНО 2020-2021 років.

Коли запрацюють нововведення

Шкарлет наголошує, що змінити формат проведення вступних іспитів можливо лише після ухвалення у Верховній Раді відповідного закону.

"МОН надасть більше інформації після внесення законопроєкту на розгляд до парламенту та оприлюднить проєкт Порядку прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2023 році для громадського обговорення", - додав чиновник.

Раніше повідомлялося, що в 2023 році випускники початкової школи складатимуть ДПА, і стало відомо, які будуть вимоги.

Нагадаємо також, що перед цим у вересні в МОН погодили терміни проведення ЗНО у 2023 році, а також перелік предметів, які складатимуть випускники шкіл.

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ВНО нмт МОН Сергій Шкарлет