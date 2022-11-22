В Україні планують провести удосконалені мультитести замість ЗНО 2023: що відомо
В Україні пропонують провести удосконалене Національне мультипредметне тестування (НМТ) у 2023 році як альтернативу зовнішньому незалежному оцінюванню (ЗНО) в умовах воєнного стану та російської війни, що триває.
Про це 22 листопада повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет у своєму Telegram.
Чиновник, пояснюючи ініціативу МОН у ході планування вступної кампанії наступного року, звертає увагу, що ЗНО "було і буде механізмом прозорого вступу до закладів вищої освіти".
"Однак в умовах воєнного стану існують перешкоди щодо його організації та проведення, а також неможливо охопити тестуванням потенційних вступників до українських ЗВО, які тимчасово перебувають за кордоном", - йдеться у публікації.
Так, зазначає Шкарлет, безпека та труднощі логістики не дозволяють МОН планувати проведення ЗНО у традиційному форматі.
Таким чином МОН як альтернативу розглядає проведення у 2023 році удосконаленого НМТ.
Що мається на увазі
Тестові завдання складуть згідно з програмами ЗНО з відповідних предметів.
До НМТ увійдуть обов'язкові та додаткові блоки.
Як планують у міністерстві, обов'язковий блок складатиметься з чотирьох предметів:
- українська мова;
- математика;
- історія України;
- іноземна мова (на вибір вступників будуть запропоновані англійська, французька, німецька та іспанська мови).
Учасники протягом 90 хвилин виконуватимуть завдання з української мови та математики, а після короткої перерви ще 90 хвилин працюватимуть над завданнями з історії України та іноземної мови.
В окремий день вступники зможуть скласти додатковий блок НМТ з фізики, хімії чи біології, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України чи іноземної мови.
Тестування з додаткових предметів триватиме 75 хвилин.
Реєстрація для участі у НМТ планується у квітні, а тестування у червні - липні 2023 року в рамках основної та додаткової сесій.
Для вступу до 2023 можуть бути використані результати:
- НМТ 2023;
- НМТ 2022;
- ЗНО 2020-2021 років.
Коли запрацюють нововведення
Шкарлет наголошує, що змінити формат проведення вступних іспитів можливо лише після ухвалення у Верховній Раді відповідного закону.
"МОН надасть більше інформації після внесення законопроєкту на розгляд до парламенту та оприлюднить проєкт Порядку прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2023 році для громадського обговорення", - додав чиновник.
Раніше повідомлялося, що в 2023 році випускники початкової школи складатимуть ДПА, і стало відомо, які будуть вимоги.
Нагадаємо також, що перед цим у вересні в МОН погодили терміни проведення ЗНО у 2023 році, а також перелік предметів, які складатимуть випускники шкіл.