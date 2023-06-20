В Украине повысили выплаты работающим пенсионерам: сколько теперь можно получать

В Украине был проведен масштабный перерасчет пенсионных выплат. И поэтому некоторые категории пенсионеров получили повышение. То же касается и пожилых людей, продолжающих работать.

Как изменились их пенсии, рассказали на сайте Пенсионного фонда Украины.

Размер пенсии увеличили более чем для 400 000 человек, средний размер повышения составляет 221,74 гривны.

Увеличение пенсии по учету страхового стажа составляет в среднем 179,47 гривны.

Кроме того, произвели и перерасчет пенсии в связи с учетом страхового стажа и заработной платы. В этом случае средний размер повышения равняется 409,16 гривны.

Кто еще получит повышение пенсий

В марте 2023 произошла общая индексация, которая касается большей части пенсионеров, получающих выплаты по Законам Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" и "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц", увеличены размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.

Подлежащие под эти категории уже могут получить повышенные выплаты.

Выросли также размеры минимальной пенсии пожилых людей разных возрастных категорий, имеющих полный страховой стаж. Максимальная доплата может быть 1 500 гривен, а минимальная - 100 гривен.