Деяким українським пенсіонерам можуть припинити нараховувати гроші на карту: кого стосується

Пенсію в Україні можуть призупинити виплачувати на банківську картку, якщо ви не користувалися своїм банківським рахунком протягом шести місяців.

Що потрібно зробити, щоб знову отримувати виплати на картковий рахунок, читайте в матеріалі Styler.

Чому виплати можуть призупинити

Крім того, що ви не користувалися карткою шість місяців, є інші причини, чому пенсія не приходить на карту.

До них відносяться:

якщо пенсію призначено на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

на весь час проживання пенсіонера за кордоном — проте, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

Як відновити виплату пенсії на картку

Щоб цього уникнути, вам необхідно хоча б один раз за вказаний період провести транзакцію своєю пенсійною карткою. Наприклад, поповнити рахунок мобільного, сплатити комунальні послуги чи інші рахунки. Будь-яка транзакція може підійти.

Як відновити виплати

Виплату пенсії можна відновити та повернути недоотримані кошти. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду та підтвердити вашу особу.

Заступник голови Мінсоцполітики Дар'я Марчак повідомила, що якщо пенсіонер з'являється та підтверджує свою особу, то нарахування та виплата пенсії триває.

Протягом 10 днів після вашого звернення до Пенсійного фонду приймається рішення про відновлення виплат.