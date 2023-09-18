В Україні вже скоро злетять у ціні овочі з борщового набору: що подорожчає найбільше

В Україні вже відчувається подорожчання овочів, що входять до борщового набору. На жаль, через два-три тижні ці продукти знову додадуть у ціні...

Про це у коментарі STYLER РБК-Україна розповіла комунікатор львівського оптового ринку сільськогосподарських продуктів "Шувар" Наталія Головачко.

Що з овочів подорожчає

Так, минулого тижня вже подорожчав буряк (на 35-50 копійок) та капуста, яка додала у ціні одну-дві гривні.

Таким чином, буряк зараз коштує в середньому 8 грн/кг, а капуста 8-9 грн/кг.

Картопля цього року вже подорожчала на 40-50%.

Торік у вересні середня ціна на кілограм картоплі була 5 грн, зараз - 7-8 грн.

"Звичайно, її вистачить на всіх, адже на харчові цілі в Україні використовують лише 26%. Причина зростання - частково сезонна, адже багато картоплі було пошкоджено шкідниками", - говорить Головачко.

Але глобально проблема, каже експерт, глибша. Річ у тім, що Україна втратила власну базу насінництва.

"Щороку на посадку все менше, бо не відновлюємо сорти", - повідомила Наталія.

Також причина подорожчання картоплі полягає і в тому, що підприємства не виробляють бази для населення розмноженням сортів.

Зокрема, занепадають Інститут картоплярства НААН, який окрім селекції займався розмноженням, регіональні інститути, які мали відділи картоплярства, господарства, які розмножували насіння для своїх посадок та продавали його населенню.

"Таким чином ми вже більш ніж на 70% залежимо від іноземної селекції, а це в аграрному секторі - втрата незалежності", - додала експерт.

Що подешевшало восени

До речі, деякі овочі цього року, навпаки, подешевшали.

Якщо минулого року моркву продавали по 16 грн/кг, то в 2023 її вартість впала до 7-8 грн.

По цибулі те саме "подвійне падіння" - з 23 до 12 грн.