Готуйте гаманці. Що буде з цінами на продукти: прогноз на осінь

З настанням осені в Україні очікується підвищення вартості продуктів. Овочі, яйця та м'ясо знов дорожчатимуть. Водночас ціни на деякі позиції будуть доступнішими за минулорічні, або ж навіть досягнуть довоєнних показників.

Докладніше про те, що буде з вартістю продуктів харчування протягом найближчих місяців – у матеріалі РБК-Україна .

Тенденції на ринку овочів та фруктів

Вартість овочів та фруктів змінюється залежно від їх сезонності. Наразі в Україні зберігаються доступні ціни на цю групу продуктів харчування. Триває активний збір врожаю, тому пропозиція на ринку є достатньою. Восени очікується зростання цін, але тенденція буде кращою ніж торік.

Як розповів в коментарі РБК-Україна аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка, загалом овочі цієї осені будуть доступнішими. В 2023 році посівні площі під овочі порівняно з 2022-м збільшились, переважно за рахунок засаджень домогосподарств та присадибних ділянок.

Що стосується фруктів, то восени може дещо зрости вартість яблук, адже їх врожайність очікується меншою.

Фото: овочі та фрукти дорожчатимуть поступово з кінця вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вартість овочів "борщового набору"

Ціни на моркву та цибулю в українських магазинах весною злетіли до рекордних показників. Зараз ситуація покращилась – настав сезон врожаю коренеплодів, тому вартість знизилася.

Цибуля

Аналітик УКАБ зазначає, що в цьому році пропозиція цибулі більша ніж у минулому. Середня вартість для споживачів цибулі ріпчастої зараз становить 14-20 грн/кг. Низька ціна протримається до кінця літа, а з початку осені буде варіюватися від 20 до 30 грн/кг.

Морква

Морква тримала рекордну історичну вартість (до 50-60 грн), але наразі її ціна змінила курс на зниження. Пропозиція від домогосподарств збільшується.

Ціни на оптових ринках становлять в середньому 10-14 грн/кг, що навіть на 20% нижче ніж торік. До кінця осені вартість повинна бути більш менш стабільною в межах 15-25 грн/кг (опт).

Буряк

Буряк на оптових ринках коштує 8,50 грн/кг, що на 10% менше ніж торік. Пропозиції вдосталь, і ціни будуть в межах минулого року 9-14 грн/кг (опт).

Ціна на яйця знов битиме рекорди?

Курячі яйця – ще один рекордсмен по вартості. З осені 2022 їх ціна зростала та на піку досягла до 70-80 грн за десяток, а яйця категорії С0 коштували навіть більше 100 грн. Причиною такої тенденції було зменшення поголів'я курей через військові дії та російську окупацію, зростання вартості електроенергії.

Проте зараз яйця коштують суттєво менше. В середньому ціни варіюються від 42-46 грн за десяток. При купівлі поштучно вартість є ще меншою – в середньому 2,7-3,5 грн/шт.

За словами Максима Гопки, ціни на яйця знизились та наразі вони є доступнішими ніж це було на початку весни завдяки збільшенню пропозиції від домогосподарств.

Орієнтовно вартість яєць буде стабільною до кінця вересня. Зменшення пропозиції восени від домогосподарств та збільшення ціни на електроенергію, все ж таки підніме кінцеву ціну, проте це буде поступово. "В холодний період часу 60-70 грн за десяток яєць – це реальна ціна, яка може бути", – зазначив експерт.

Але є позитивний момент – поголів’я курей-несучок поступово відновлюється порівняно з минулим роком.

Фото: ціна на яйця може піднятися до 60-70 грн/десяток (freepik.com)

М'ясо

Ціни на м’ясо найближчими місяцями можуть поступово зрости. Попит є великим, тому передумов до зниження вартості наразі не очікується.

За даними Держстату, на сьогодні ціни на свинину в середньому становлять 196,4 грн/кг, на курятину – 90,37 грн/кг (тушка), на яловичину – 223,52 грн/кг.

Експерт УКАБ прогнозує, що до середини осені ціни на м’ясо можуть зрости до 4-5%. Основними причинами стануть стабільний попит, подорожчання логістики та збільшення вартості електроенергії.

Гречка

Гречана крупа – продукт, який суттєво подешевшав за останній час. Так, якщо порівняти з 2022 роком, вартість впала на 53%. Восени значного зростання ціни на гречку чекати не варто. Це пов’язано з тим, що попит та пропозиція цього продукту стабілізувалися.

Аграрії змогли задовольнити попит населення ще минулої осені і навіть збільшили посівні площі на 15%, і сьогодні посіви гречки займають 139,19 тис. га. Зважаючи на всі перераховані фактори, ціна гречки стабілізувалась і становить 44,4 грн за кілограм.

"Крім того, сьогоднішня вартість еквівалентна довоєнній: в 2021 році в цей же період часу ми мали таку ж саму ціну", – розповів Максим Гопка.