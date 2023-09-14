В Україні зміниться ціна на картоплю: чи потрібно робити запаси

В Україні восени ціна на картоплю не зростатиме, а навпаки - цей овоч подешевшає.

Чи варто запасатися про запас цим коренеплодом - читайте нижче в матеріалі.

Що буде з цінами на картоплю

Через хороший урожай цього року та надлишок продукції, ціни на картоплю знижуватимуться і надалі. У січні-лютому вони можуть зрости, але це ще не точно.



"Цього сезону врожайність картоплі буде вищою, ніж минулого сезону, що однозначно негативно позначиться на ціні", - повідомив віце-президент Української асоціації виробників картоплі (УАВК) та керуючий директор компанії Agrico Ukraine Микола Гордійчук виданню Fresh Plaza.

За словами експерта, тенденцію на зниження вартості дуже добре видно.

"Ми бачимо тенденцію за цінами на картоплю. Ціна починалася з 1,20 євро за кг ранньої картоплі у червні і знизилася до 0,16 євро/кг. У той же час ми бачимо дефіцит якісної картоплі. Тому супермаркети пропонують найкращу ціну на якісну картоплю. на рівні 0,18-0,20 євро за кг. Тому що ми бачимо, що протягом вересня-жовтня на ринку буде надлишок картоплі без можливості експорту. Це може означати, що ціни можуть навіть знизитися", - повідомив він.

Гордійчук зазначив, що у 2023 році подорожчала логістика, на 40% стали дорожчими добрива та насіння.

Скільки зараз коштує картопля

Зазначимо, що в українських магазинах ціни на овоч стартують від 8,89 гривень за кілограм. Така ціна картоплі у супермаркеті Novus.

На щотижневих ярмарках у Києві коренеплід продають по 10-12 гривень за кілограм.

Ціна картоплі АТБ (Скріншот)

Ціна картоплі "Сільпо" (Скріншот)