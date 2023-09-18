В Украине уже скоро взлетят в цене овощи из борщевого набора: что подорожает больше всего

В Украине уже ощущается удорожание овощей, входящих в борщовый набор. К сожалению, через две-три недели эти продукты снова прибавят в цене...

Об этом в комментарии STYLER РБК-Украина рассказала коммуникатор львовского оптового рынка сельскохозяйственных продуктов "Шувар" Наталья Головачко.

Что из овощей подорожает

Так, на прошлой неделе уже подорожал буряк (на 35-50 копеек) и капуста, прибавившая в цене одну-две гривны.

Таким образом, буряк сейчас стоит в среднем 8 грн/кг, а капуста 8-9 грн/кг.

Картофель в этом году уже подорожал на 40-50%.

В сентябре прошлого года средняя цена на килограмм картофеля была 5 грн, сейчас - 7-8 грн.

"Конечно, картошки хватит на всех, ведь на пищевые цели в Украине используют только 26%. Причина роста - частично сезонная, ведь много картофеля было повреждено вредителями", - говорит Головачко.

Но глобально проблема, говорит эксперт, более глубокая. Дело в том, что Украина лишилась собственной базы семеноводства.

"Каждый год на посадку все меньше, потому что не восстанавливаем сорта", - сообщила Наталья.

Также причина удорожания картофеля заключается и в том, что предприятия не производят базы для населения размножением сортов.

В частности, приходят в упадок Институт картофелеводства НААН, который кроме селекции занимался размножением, региональные институты, которые имели отделы картофелеводства, хозяйства, которые размножали семена для своих посадок и продавали его населению.

"Таким образом, мы уже более чем на 70% зависим от иностранной селекции, а это в аграрном секторе - потеря независимости", - добавила эксперт.

Что подешевело осенью

Кстати, некоторые овощи в этом году, напротив, подешевели.

Если в прошлом году морковь продавали по 16 грн/кг, то в 2023 году ее стоимость упала до 7-8 грн.

По луку такое же "двойное падение" - с 23 до 12 грн.