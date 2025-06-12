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В Україні є своя Статуя Свободи: де вона знаходиться і як з'явилася

Четвер 12 червня 2025 19:00
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В Україні є своя Статуя Свободи: де вона знаходиться і як з'явилася Де в Україні знаходиться справжня статуя Свободи (фото: Вікіпедія)
Автор: Анна Шиканова

Більшість асоціює Статую Свободи з Нью-Йорком і Сполученими Штатами, однак мало хто знає, що подібний символ можна знайти й в Україні. Ба більше, вона розташована в самому центрі Львова, над фасадом одного з найвідоміших історичних будинків.

Як з'явилася ця скульптура, чому саме на цьому місті та що вона символізує, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Де знаходиться українська Статуя Свободи

Скульптуру можна побачити в самому серці Львова - на проспекті Свободи, 15. Вона розміщена на куполі будівлі Галицької ощадної каси (нині - Музей етнографії) й інтегрована в архітектуру - сидяча жіноча фігура з факелом ледь помітна, якщо не підняти голову.

Що символізує львівська Статуя Свободи

Офіційно фігура називається "Ощадність", і її іноді супроводжують алегорії "Промисловості" та "Рільництва". Але завдяки короні з променями та факелу, городяни охрестили її "Статуєю Свободи".

Тут символізується економічна незалежність й процвітання Галичини - колонію, яка мала власні амбіції у межах Австро-Угорщини.

В Україні є своя Статуя Свободи: де вона знаходиться і як з'явилася

Львівська статуя Свободи (фото: inlviv.in.ua)

Хто, коли та чому встановив Статую Свободи у Львові

Львівську Статую Свободи встановили у 1891-1893 роках. Скульптурна композиція з'явилася на фасаді завдяки архітектурній команді Леонарда Марконі.

Леонардо Марконі - майстер модерну та неоренесансу, професор Львівської політехніки, італієць за походженням. Автор багатьох скульптур, пам'ятників та барельєфів у Львові. Його ательє виготовило центральну фігуру "Ощадності" з факелом.

Він приділив велику увагу фасаду: скульптура стояла на куполі, оточена алегоріями сфер господарства. Це був сильний архітектурний жест. Два чоловіки, які сидять у ніг статуї, символізують сільське господарство та міські ремесла.

Сама статуя виконана у стилі неокласицизму з елементами сецесії - вона сидить у спокійній, урочистій позі, тримаючи факел і табличку, символізуючи економічну свободу та світло знань.

Цікаво, що встановлення скульптури супроводжувалося хвилею обговорень серед інтелігенції - дехто сприймав її як надто "французький" жест у контексті американської Свободи, інші ж захоплювались витонченістю й символізмом.

Попри це, з моменту відкриття будівлі скульптура стала важливою частиною візуального коду центру Львова.

У радянські часи ідеологічне навантаження фігури "Свободи" не вкладалося у рамки державної політики, тому про її значення не згадували, а саму скульптуру залишили без реставрації.

Вона стала майже непомітною для більшості містян, хоча залишалась на своєму місці. Навіть існував жарт, що "в СРСР навіть Свобода сидить".

В Україні є своя Статуя Свободи: де вона знаходиться і як з'явилася

Статуя Свободи, яка сидить (фото: Вікіпедія)

У 1982-1983 роках відламалася рука з факелом і навіть спричинила трагедію - від уламка загинула людина (за деякими даними, це була туристка з Литви). Згодом руку відновили під час реставрації, а повне оновлення скульптури провели тільки у 2016-2017 роках.

Лише у 2000-х інтерес до скульптури повернувся: її почали фотографувати, описувати у туристичних путівниках і навіть включати у тематичні екскурсії про "архітектурні секрети Львова".

В Україні є своя Статуя Свободи: де вона знаходиться і як з'явилася

Будинок, на якому знаходиться львівська статуя Свободи (фото: Вікіпедія)

Цікаві факти про будівлю та статую

  • У XVIII в будівлі музею знаходився Альбертівський двір, який в 1763 році належав Юзефу Потоцькому
  • А у 1785 році підприємець Йоганн Прешель побудував на цьому місці триповерховий будинок, де розташувався перший львівський готель - "Під римським цезарем".
  • На початку XIX століття ця будівля була самою імпозантною в центрі міста (після Губерніального управління)
  • До 1839 року там була Губерніальна військова комендатура.
  • Згодом будинок знову перейшов у приватну власність і Вільгельм Шмідт знову відкрив готель - у 1840 році, який тепер називався "Англійським".
  • На першому поверсі готелю був фотосалон "Едера", у якому зберігалися старовинні знімки Львова за часів Австро-Угорщини.
  • У 1888 році готель знесли й земля відійшла до власності міста.
  • У 1891 році на його місці звели будівлю Центральної монопольної ощадної каси на гроші місцевих українських підприємців.
  • Львівська статуя Свободи молодша за ту, що у США на 4 роки. І тоді монумент, подарований французами, ще не встиг стати символом вільного життя Америки.
  • Візуально львівська статуя Свободи дуже схожа на американську
  • Автора статуї Свободи у США, Бартольді, звинувачували, що він вкрав ідею у Марконі. Але потім було доведено, що це не так.
  • Також казали, що Марконі мав натхнення від роботи Бартольді та навіть щось заплатив йому за можливість зробити схожу статую. Але й це були тільки чутки.
  • Промені на короні Ощадності вкриті справжнім золотом

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Під час написання матеріалу були використані джерела: Visit Ukraine, Lviv Travel Guide, Літературно-меморіальний сайт "Львів старий і новий", Енциклопедія архітектури Львова

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