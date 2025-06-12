В Україні є своя Статуя Свободи: де вона знаходиться і як з'явилася

Більшість асоціює Статую Свободи з Нью-Йорком і Сполученими Штатами, однак мало хто знає, що подібний символ можна знайти й в Україні. Ба більше, вона розташована в самому центрі Львова, над фасадом одного з найвідоміших історичних будинків.

Як з'явилася ця скульптура, чому саме на цьому місті та що вона символізує, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Де знаходиться українська Статуя Свободи

Скульптуру можна побачити в самому серці Львова - на проспекті Свободи, 15. Вона розміщена на куполі будівлі Галицької ощадної каси (нині - Музей етнографії) й інтегрована в архітектуру - сидяча жіноча фігура з факелом ледь помітна, якщо не підняти голову.

Що символізує львівська Статуя Свободи

Офіційно фігура називається "Ощадність", і її іноді супроводжують алегорії "Промисловості" та "Рільництва". Але завдяки короні з променями та факелу, городяни охрестили її "Статуєю Свободи".

Тут символізується економічна незалежність й процвітання Галичини - колонію, яка мала власні амбіції у межах Австро-Угорщини.

Львівська статуя Свободи (фото: inlviv.in.ua)

Хто, коли та чому встановив Статую Свободи у Львові

Львівську Статую Свободи встановили у 1891-1893 роках. Скульптурна композиція з'явилася на фасаді завдяки архітектурній команді Леонарда Марконі.

Леонардо Марконі - майстер модерну та неоренесансу, професор Львівської політехніки, італієць за походженням. Автор багатьох скульптур, пам'ятників та барельєфів у Львові. Його ательє виготовило центральну фігуру "Ощадності" з факелом.

Він приділив велику увагу фасаду: скульптура стояла на куполі, оточена алегоріями сфер господарства. Це був сильний архітектурний жест. Два чоловіки, які сидять у ніг статуї, символізують сільське господарство та міські ремесла.

Сама статуя виконана у стилі неокласицизму з елементами сецесії - вона сидить у спокійній, урочистій позі, тримаючи факел і табличку, символізуючи економічну свободу та світло знань.

Цікаво, що встановлення скульптури супроводжувалося хвилею обговорень серед інтелігенції - дехто сприймав її як надто "французький" жест у контексті американської Свободи, інші ж захоплювались витонченістю й символізмом.

Попри це, з моменту відкриття будівлі скульптура стала важливою частиною візуального коду центру Львова.

У радянські часи ідеологічне навантаження фігури "Свободи" не вкладалося у рамки державної політики, тому про її значення не згадували, а саму скульптуру залишили без реставрації.

Вона стала майже непомітною для більшості містян, хоча залишалась на своєму місці. Навіть існував жарт, що "в СРСР навіть Свобода сидить".

Статуя Свободи, яка сидить (фото: Вікіпедія)

У 1982-1983 роках відламалася рука з факелом і навіть спричинила трагедію - від уламка загинула людина (за деякими даними, це була туристка з Литви). Згодом руку відновили під час реставрації, а повне оновлення скульптури провели тільки у 2016-2017 роках.

Лише у 2000-х інтерес до скульптури повернувся: її почали фотографувати, описувати у туристичних путівниках і навіть включати у тематичні екскурсії про "архітектурні секрети Львова".

Будинок, на якому знаходиться львівська статуя Свободи (фото: Вікіпедія)

Цікаві факти про будівлю та статую