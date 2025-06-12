В Украине есть своя Статуя Свободы: где она находится и как появилась

Большинство ассоциирует Статую Свободы с Нью-Йорком и Соединенными Штатами, однако мало кто знает, что подобный символ можно найти и в Украине. Более того, она расположена в самом центре Львова, над фасадом одного из самых известных исторических домов.

Как появилась эта скульптура, почему именно на этом месте и что она символизирует, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Где находится украинская Статуя Свободы

Скульптуру можно увидеть в самом сердце Львова - на проспекте Свободы, 15. Она размещена на куполе здания Галицкой сберегательной кассы (ныне - Музей этнографии) и интегрирована в архитектуру - сидячая женская фигура с факелом едва заметна, если не поднять голову.

Что символизирует львовская Статуя Свободы

Официально фигура называется "Бережливость", и ее иногда сопровождают аллегории "Промышленности" и "Сельского хозяйства". Но благодаря короне с лучами и факелу, горожане окрестили ее "Статуей Свободы".

Здесь символизируется экономическая независимость и процветание Галичины - колонию, которая имела собственные амбиции в пределах Австро-Венгрии.

Львовская статуя Свободы (фото: inlviv.in.ua)

Кто, когда и почему установил Статую Свободы во Львове

Львовскую Статую Свободы установили в 1891-1893 годах. Скульптурная композиция появилась на фасаде благодаря архитектурной команде Леонарда Маркони.

Леонардо Маркони - мастер модерна и неоренессанса, профессор Львовской политехники, итальянец по происхождению. Автор многих скульптур, памятников и барельефов во Львове. Его ателье изготовило центральную фигуру "Бережливости" с факелом.

Он уделил большое внимание фасаду: скульптура стояла на куполе, окруженная аллегориями сфер хозяйства. Это был сильный архитектурный жест. Два мужчины, сидящие у ног статуи, символизируют сельское хозяйство и городские ремесла.

Сама статуя выполнена в стиле неоклассицизма с элементами сецессии - она сидит в спокойной, торжественной позе, держа факел и табличку, символизируя экономическую свободу и свет знаний.

Интересно, что установление скульптуры сопровождалось волной обсуждений среди интеллигенции - некоторые воспринимали ее как слишком "французский" жест в контексте американской Свободы, другие же восхищались изяществом и символизмом.

Несмотря на это, с момента открытия здания скульптура стала важной частью визуального кода центра Львова.

В советские времена идеологическая нагрузка фигуры "Свободы" не укладывалась в рамки государственной политики, поэтому о ее значении не вспоминали, а саму скульптуру оставили без реставрации.

Она стала почти незаметной для большинства горожан, хотя оставалась на своем месте. Даже существовала шутка, что "в СССР даже Свобода сидит".

Статуя Свободы, которая сидит (фото: Википедия)

В 1982-1983 годах отломилась рука с факелом и даже вызвала трагедию - от обломка погиб человек (по некоторым данным, это была туристка из Литвы). Впоследствии руку восстановили во время реставрации, а полное обновление скульптуры провели только в 2016-2017 годах.

Только в 2000-х интерес к скульптуре вернулся: ее начали фотографировать, описывать в туристических путеводителях и даже включать в тематические экскурсии об "архитектурных секретах Львова".

Дом, на котором находится львовская статуя Свободы (фото: Википедия)

Интересные факты о здании и статуе