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В Украине есть своя Статуя Свободы: где она находится и как появилась

Четверг 12 июня 2025 19:00
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В Украине есть своя Статуя Свободы: где она находится и как появилась Где в Украине находится настоящая статуя Свободы (фото: Википедия)
Автор: Анна Шиканова

Большинство ассоциирует Статую Свободы с Нью-Йорком и Соединенными Штатами, однако мало кто знает, что подобный символ можно найти и в Украине. Более того, она расположена в самом центре Львова, над фасадом одного из самых известных исторических домов.

Как появилась эта скульптура, почему именно на этом месте и что она символизирует, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Где находится украинская Статуя Свободы

Скульптуру можно увидеть в самом сердце Львова - на проспекте Свободы, 15. Она размещена на куполе здания Галицкой сберегательной кассы (ныне - Музей этнографии) и интегрирована в архитектуру - сидячая женская фигура с факелом едва заметна, если не поднять голову.

Что символизирует львовская Статуя Свободы

Официально фигура называется "Бережливость", и ее иногда сопровождают аллегории "Промышленности" и "Сельского хозяйства". Но благодаря короне с лучами и факелу, горожане окрестили ее "Статуей Свободы".

Здесь символизируется экономическая независимость и процветание Галичины - колонию, которая имела собственные амбиции в пределах Австро-Венгрии.

В Украине есть своя Статуя Свободы: где она находится и как появилась

Львовская статуя Свободы (фото: inlviv.in.ua)

Кто, когда и почему установил Статую Свободы во Львове

Львовскую Статую Свободы установили в 1891-1893 годах. Скульптурная композиция появилась на фасаде благодаря архитектурной команде Леонарда Маркони.

Леонардо Маркони - мастер модерна и неоренессанса, профессор Львовской политехники, итальянец по происхождению. Автор многих скульптур, памятников и барельефов во Львове. Его ателье изготовило центральную фигуру "Бережливости" с факелом.

Он уделил большое внимание фасаду: скульптура стояла на куполе, окруженная аллегориями сфер хозяйства. Это был сильный архитектурный жест. Два мужчины, сидящие у ног статуи, символизируют сельское хозяйство и городские ремесла.

Сама статуя выполнена в стиле неоклассицизма с элементами сецессии - она сидит в спокойной, торжественной позе, держа факел и табличку, символизируя экономическую свободу и свет знаний.

Интересно, что установление скульптуры сопровождалось волной обсуждений среди интеллигенции - некоторые воспринимали ее как слишком "французский" жест в контексте американской Свободы, другие же восхищались изяществом и символизмом.

Несмотря на это, с момента открытия здания скульптура стала важной частью визуального кода центра Львова.

В советские времена идеологическая нагрузка фигуры "Свободы" не укладывалась в рамки государственной политики, поэтому о ее значении не вспоминали, а саму скульптуру оставили без реставрации.

Она стала почти незаметной для большинства горожан, хотя оставалась на своем месте. Даже существовала шутка, что "в СССР даже Свобода сидит".

В Украине есть своя Статуя Свободы: где она находится и как появилась

Статуя Свободы, которая сидит (фото: Википедия)

В 1982-1983 годах отломилась рука с факелом и даже вызвала трагедию - от обломка погиб человек (по некоторым данным, это была туристка из Литвы). Впоследствии руку восстановили во время реставрации, а полное обновление скульптуры провели только в 2016-2017 годах.

Только в 2000-х интерес к скульптуре вернулся: ее начали фотографировать, описывать в туристических путеводителях и даже включать в тематические экскурсии об "архитектурных секретах Львова".

В Украине есть своя Статуя Свободы: где она находится и как появилась

Дом, на котором находится львовская статуя Свободы (фото: Википедия)

Интересные факты о здании и статуе

  • В XVIII в здании музея находился Альбертовский двор, который в 1763 году принадлежал Юзефу Потоцкому
  • А в 1785 году предприниматель Иоганн Прешель построил на этом месте трехэтажный дом, где расположился первый львовский отель - "Под римским цезарем".
  • В начале XIX века это здание было самым импозантным в центре города (после Губернского управления)
  • До 1839 года там была Губернская военная комендатура.
  • Впоследствии дом снова перешел в частную собственность и Вильгельм Шмидт снова открыл отель - в 1840 году, который теперь назывался "Английским".
  • На первом этаже гостиницы был фотосалон "Эдера", в котором хранились старинные снимки Львова во времена Австро-Венгрии.
  • В 1888 году отель снесли и земля отошла в собственность города.
  • В 1891 году на его месте возвели здание Центральной монопольной сберегательной кассы на деньги местных украинских предпринимателей.
  • Львовская статуя Свободы моложе той, что в США на 4 года. И тогда монумент, подаренный французами, еще не успел стать символом свободной жизни Америки.
  • Визуально львовская статуя Свободы очень похожа на американскую
  • Автора статуи Свободы в США, Бартольди, обвиняли, что он украл идею у Маркони. Но потом было доказано, что это не так.
  • Также говорили, что Маркони был вдохновлен работой Бартольди и даже что-то заплатил ему за возможность сделать похожую статую. Но и это были только слухи.
  • Лучи на короне Бережливости покрыты настоящим золотом

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При написании материала были использованы источники: Visit Ukraine, Lviv Travel Guide, Литературно-мемориальный сайт "Львов старый и новый", Энциклопедия архитектуры Львова

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