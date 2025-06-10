Каньйон Диявола: де знаходиться магічне місце сили харатктерників і чому його мають побачити усі

Серед скелястих просторів Миколаївщини ховається природне диво - Актівський каньйон. Глибока ущелина на річці Мертвовод із гранітними скелями, віковими валунами та легендами скіфської доби вражає не менше, ніж відомий американський Гранд-Каньйон.

Що приховує в собі ця перлина Миколаївської області та чому цей каньйон вважають містичним, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Де знаходиться каньйон Диявола

У самому серці Миколаївської області, біля села Актове, природа вирізьбила один із найвражаючих ландшафтів України - Актівський каньйон. Це місце, де час, вода і вітер створили грандіозну кам’яну симфонію - глибоку ущелину, відому також як "Каньйон Диявола".

Каньйон прорізає річка Мертвовод, а його глибина сягає понад 50 метрів. Гранітні скелі, порослі рідкісними рослинами, потужні валуни, мов застиглі хвилі давнього моря, і мальовниче русло річки творять унікальну мозаїку природних контрастів.

Актівський каньйон, на передньому плані - річка Мертвовод (фото: Вікіпедія)

Історія каньйону та легенди

Цей комплекс - не просто геологічна пам’ятка. Це цілий світ: Актівський каньйон, Трикратівський ліс-лабіринт і незаймані води Мертвовода формують природну екосистему, що захоплює з першого погляду.

Світло сходу, торкаючись верхівок скель, фарбує їх у м’який персиковий колір, перетворюючи каньйон на казковий пейзаж.

З давніх часів річка Мертвовод була не лише водною артерією, а й дорогою в потойбіччя. Стародавні скіфи сплавляли нею тіла померлих правителів, віддаючи їх у руки вічності.

Актівський каньйон (фото: Вікіпедія)

За козацькими переказами, характерники знали потаємні місця сили в Актівському каньйоні й саме тут опановували надлюдські здібності.

Кажуть, що в гранітних скелях приховані загадкові капсули, де воїни могли ставати звірами. А ще подейкують: якщо уважно придивитися, можна побачити тіні козаків або турецьких вояків - примар, які блукають ущелиною.

Адже саме на цих землях точилися запеклі битви, і скелі каньйону досі зберігають голоси історії - як оберіг, як спомин, як вічне пристанище неспокійних душ.

Актівський каньйон давно став магнітом для шукачів пригод: фотографів, скелелазів, екстремалів і всіх, хто прагне злиття з первозданною природою.

Каньйон та долина Диявола (фото: Вікіпедія)

Як виник каньйон Диявола

Цей каньйон - одна з найдавніших ділянок суші в Європі, яка була сформована з вулканічної породи.

За словами вчених, приблизно 60 мільйонів років тому на цьому місці було море. Долина виникла завдяки розлому великого гранітного щита і вік скельної породи налічує понад чотири мільярди років.

Місцеві називають цей каньйон Малим Кримом, оскільки гранітно-базальтові скелі нагадують кримські.

І хоч масштаби його менші, ніж у Гранд-Каньйону, за красою він не поступається найвідомішим ущелинам світу.

Актівський каньйон біля села Актове (фото: Вікіпедія)

Сьогодні ця унікальна територія охороняється у складі національного природного парку "Бузький Гард". Вона є частиною природної та духовної спадщини України, яку варто берегти - не лише для себе, а й для наступних поколінь.

Цікаві факти про каньйон Диявола

Знаходиться у кристалічному щиті на найстаршому в Європі клаптику суші поблизу села Актово

Поруч є ще два каньйони - Арбузинський та Петропавлівський

Каньйон - це скупчення гранітних валунів і скель, що досягають 50 метрів заввишки, і розміщені на площі близько 250 га

Стародавні греки цей каньйон називали "Ексампей", що означає "мертва вода" - у річці Мертвовод настільки високий вміст сірководню, що він вбиває все живе у воді

Взимку Мертвовід замерзає, а скелі покриває іній, який створює неймовірну картину

Навесні у каньйоні зацвітають гірські тюльпани, які побачити в Україні майже неможливо

Каньйон Диявола (фото: Вікіпедія)