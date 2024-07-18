ua en ru
Чт, 18 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Незвичні пам'ятники України, які точно варті уваги. Про більшість з них ви точно ніколи не чули

Четвер 18 липня 2024 09:25
UA EN RU
Незвичні пам'ятники України, які точно варті уваги. Про більшість з них ви точно ніколи не чули Найцікавіші та незвичні пам'ятники України (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні багато пам'ятників і вони є майже у кожному місті, містечку, селищі та селі. Переважно зі словом "пам'ятник" у нас виникає асоціація, що це постать певної відомої людини. Однак, скульптори ставлять пам'ятники, присвячені не тільки людям або певним подіям. В Україні є багато скульптур, які точно варті вашої уваги.

Які є цікаві пам'ятники в різних куточках Україні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Пам'ятник галушці

Цей пам'ятник знаходиться у Полтаві й присвячений він національній українській страві. Його встановили у квітні 2006 року та приурочили до дня народження українського письменника Миколи Гоголя. Щороку у Полтаві проводять Свято галушки, де можна скуштувати цю страву у святковій атмосфері. Пам'ятник символізує сімейний добробут та благополуччя. Автори - народний художник Анатолій Чернощеков та скульптор Микола Цись.

Незвичні пам'ятники України, які точно варті уваги. Про більшість з них ви точно ніколи не чули

Пам'ятник галушці (фото: zabytki.in.ua)

Пам'ятник Бичку-годувальнику

Він знаходиться у Бердянську і його автор - художник-монументаліст Микола Мироненко. Цей пам'ятник присвяченій звичайній рибці - бичку. Але для місцевих мешканців ця риба дуже важлива, бо на ній тримається економіка, бо бичками харчуються, їх продають - замороженими, в'яленими, сушеними. А ще бички у 30-х роках та після війни рятували місцеве населення від голоду.

Незвичні пам'ятники України, які точно варті уваги. Про більшість з них ви точно ніколи не чули

Пам'ятник бичку-годувальнику (фото: Вікіпедія)

Пам'ятник свинці

Усміхнена Хрюша знаходиться на бульварі Шевченка у місті Ромни, Сумської області. На місці пам'ятника колись було древнє місто, на яке часто здійснювали набіги монголо-татари. Вони обкрадали місто та все забирали у людей, а от свиней завжди лишали. Мабуть, тому, що кочівники їли тільки конину. І попри набіги у людей завжди залишалася їжа, тому пам'ятник усміхненій свині поставили у вдячність, що вона врятувала від голоду ціле місто.

Незвичні пам'ятники України, які точно варті уваги. Про більшість з них ви точно ніколи не чули

Пам'ятник свинці (фото: Вікіпедія)

Пам'ятник гривні

Єдиний пам'ятник національній валюті можна побачити в центрі окупованого Донецька. Величезна монета стоїть на вході біля одного з міських банків. Вона з'явилася у 2005 році й весь час монета крутилася, символізуючи нескінчений рух грошей. Відомо, що у 2014 році пам'ятник було демонтовано.

Незвичні пам'ятники України, які точно варті уваги. Про більшість з них ви точно ніколи не чули

Пам'ятник гривні (Вікіпедія)

Пам'ятник закоханим

Цей романтичний пам'ятник знаходиться у Харкові й він яскраво виражає тему кохання. Складається він з двох фігур - дівчини та хлопця. Вони тягнуться одне до одного і їх вуста зустрічаються у поцілунку. Під аркою, яку вони утворюють, зараз фотографуються закохані та молодята. Пам'ятник встановили 1 вересня 2002 року й автором став студент Харківської державної академії дизайну та мистецтв Дмитро Іванченко.

Незвичні пам'ятники України, які точно варті уваги. Про більшість з них ви точно ніколи не чули

Пам'ятник закоханим (фото: Вікіпедія)

Пам'ятник бабусі з насінням

Він знаходиться в Горішніх плавнях, Полтавської області. Бабуся сидить і несанкціоновано торгує сємками в самому центрі міста і звідти її ніхто та ніяк не може вигнати. Вона символізує стихійну торгівлю, з якою бореться місцева влада. Є цікава прикмета - якщо досидіти з бабусею до сходу сонця, то весь день буде йти вдала торгівля.

Незвичні пам'ятники України, які точно варті уваги. Про більшість з них ви точно ніколи не чули

Пам'ятник бабусі з насінням (фото: kraina-ua.com)

Пам'ятник стоптаним черевикам

Ця скульптура знаходиться на вулиці Білоруській в Києві й вона занесена до книги рекордів України, як найбільше взуття, яке можна приміряти. Присвячений цей пам'ятник всім, хто стоптав своє взуття в шалених пошуках нових клієнтів.

Незвичні пам'ятники України, які точно варті уваги. Про більшість з них ви точно ніколи не чули

Пам'ятник стоптаним черевикам (фото: tamtour)

Пам'ятник сантехніку

Автор цієї скульптури - бердянський художник та скульптор Микола Мироненко і знаходиться вона у Бердянську. Фігура слюсаря-сантехника виготовлена оригінально - чоловік, який тримає у руках гайковий ключ та вилазить з каналізаційного люка. Він виглядає засмученим та втомленим, тяжка кришка люка навалилася на нього. А на люку - емблема Південного заводу гідравлічних машин Бердянського заводу, який виготовляє насосне обладнання.

Незвичні пам'ятники України, які точно варті уваги. Про більшість з них ви точно ніколи не чули

Пам'ятник сантехніку (фото: Вікіпедія)

Пам'ятник наплічнику

Автор цієї ідеї - відомий в Україні полярник, який був в трьох експедиціях в Арктиці, Ігор Дикий. Виготовили пам'ятник ковалі зі Львівської області. Він розташований на подвір'ї географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Встановили - у травні 2012 року, як символ, який єднає всіх людей на планеті. Двометровий рюкзак дуже схожий на туристичний наплічник, якій містить все, що необхідно людині.

Незвичні пам'ятники України, які точно варті уваги. Про більшість з них ви точно ніколи не чули

Пам'ятник наплічнику (фото: photo-lviv.in.ua)

Пам'ятник деруну

Він знаходиться у Коростені, Житомирської області. Автор - скульптор Володимир Козиренко. Відкрили пам'ятник деруну урочисто в жовтні 2009 року під час святкування Міжнародного фестивалю дерунів. Він являє собою макітру з апетитними дерунами, встановленими на постаменті з граніту. Кошти на побудову зібрали місцеві мешканці.

Незвичні пам'ятники України, які точно варті уваги. Про більшість з них ви точно ніколи не чули

Пам'ятник деруну (фото: Вікіпедія)

Пам'ятник огірку

Місцевий митець Леонід Воробйов з міста Ніжин Чернігівської області вирішив, що найвідомішому огірку України потрібен свій пам'ятник. А ініціатором став "Ніжинській консервний завод", який виготовляє неймовірно смачні огірочки з 1927 року. Пам'ятник відкрили 2005 року. Він зроблений з граніту зеленого кольору, який привезли з Італії. А огірок має вагу 50 кг.

Незвичні пам'ятники України, які точно варті уваги. Про більшість з них ви точно ніколи не чули

Пам'ятник ніжинському огірку (фото: Вікіпедія)

Пам'ятник корупціонерам

20 жовтня 2009 року у Чернівцях відкрили пам'ятник на Турецькій площі, якій присвячений корупціонерам. Автором став художник-перфоматор Анатолій Федірко. Провідною частиною композиції є зображення монети, діаметром 90 сантиметрів. Лівіше - скульптура руки, яка підштовхує цю монету до протилежної сторони монумента, де на цю монету вже очікують дві долоні.

На аверсі зображений срібний талер імператриці Австрії Марії-Терезії з її профільним портретом, оскільки австрійський таляр у XVIII ст. був основною європейською валютою. А на реверсі можна побачити один із масонських символів долара з однодоларової американської монети зразка 1979 року.

Вага монети - 90 кілограмів, а загалом увесь пам’ятник сягає 250 кілограмів. Пам’ятник стоїть на рухомих коліщатах, ніби шукає притулку. Але автор каже, що з часом хоче закріпити фігуру, щоб не зламали вандали.

Незвичні пам'ятники України, які точно варті уваги. Про більшість з них ви точно ніколи не чули

Пам'ятник корупціонерам (фото: uain.press)

Пам'ятник посмішці

Дуже цікавий пам'ятник можна побачити у Львові - це пам'ятник посмішці. Автор - скульптор та карикатурист Олег Дергачов. Це невелика рибка, яка посміхається. Розташована вона на вулиці Вірменській, біля входу у "Дзигу". Вперше вона з'явилася у 2001 році - як подарунок автора і радувала гостей та мешканців міста. У 2008 році скульптор замінив її на іншу, більш усміхнену та позитивну.

Незвичні пам'ятники України, які точно варті уваги. Про більшість з них ви точно ніколи не чули

Пам'ятник посмішці (фото: Вікіпедія)

Раніше ми писали про те, що можна встигнути побачити в Івано-Франківську за вихідні.

А ще розповідали про те, які 5 замків України - наймістичніші та найцікавіші.

Під час підготовки матеріалу використані джерела: Українській інтерес, Etnohata, Kraina.ua

Читайте РБК-Україна в Google News
Туризм Подорожі
NEWS
Втрати РФ за добу: 54 артсистеми, 50 дронів та 1130 окупантів
Втрати РФ за добу: 54 артсистеми, 50 дронів та 1130 окупантів