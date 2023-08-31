В Україні чоловік спіймав гігантську рибу: фото і відео трофея

Як виглядає трофей

Чоловік зловив величезного товстолоба, вага якого - 13,6 кілограма.

На відео також видно, що чоловікові не відразу вдалося витягнути з водойми рибу. Все через гігантські розміри.

Рибак спіймав величезного товстолоба (фото: facebook.com/Рибалка С.Богородичин)

Така риба вважається однією з найпопулярніших прісноводних. Довжина дорослого товстолобика може досягти більш ніж одного метра у довжину і 20-25 кілограмів ваги.

Харчуються переважно дрібними водоростями на мілководді. На період зими впадають у сплячку в "зимувальних ямах".

Чим товстолоб відрізняється від інших риб

Характерна відмінність товстолобика від інших видів риб полягає в широкому чолі. Голова настільки велика, що займає п'яту частину від розміру всього тіла.

Товстолобика спеціально вирощують у штучних умовах для очищення водойми. Тіло товстолобика може бути довгим і великим. Незважаючи на це, його тіло вкрите досить дрібною лускою.

При зниженні температури води до позначки +8 градусів, риба починає активно нагулювати жир. Товстолобик здатний прожити близько 20 років, якщо цьому сприяють комфортні умови проживання: тепла вода і достатня кількість їжі.