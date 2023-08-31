На Прикарпатье мужчина поймал гигантскую рыбу: фото и видео трофея

Как выглядит трофей

Мужчина поймал огромного толстолоба, вес которого - 13,6 килограмма.

На видео также видно, что мужчине не сразу удалось вытащить из водоема рыбу. Все из-за гигантских размеров.

Рыбак поймал огромного толстолоба (фото: facebook.com/ Рыбалка С.Богородичин)

Такая рыба считается одной из самых популярных пресноводных. Длина взрослого толстолобика может достигнуть более одного метра в длину и 20-25 килограммов веса.

Питаются преимущественно мелкими водорослями на мелководье. На период зимы впадают в спячку в "зимовальных ямах".

Чем толстолоб отличается от других рыб

Характерное отличие толстолобика от других видов рыб заключается в широком лбу. Голова так велика, что занимает пятую часть от размера всего тела.

Толстолобика специально выращивают в искусственных условиях для очистки водоема. Тело толстолобика может быть длинным и большим. Несмотря на это, его тело покрыто довольно мелкой чешуей.

При понижении температуры воды до отметки +8 градусов, рыба начинает активно нагуливать жир. Толстолобик способен прожить около 20 лет, если этому способствуют комфортные условия обитания: теплая вода и достаточное количество пищи.